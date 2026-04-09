Ciclovía recreativa de la Av. Arequipa será suspendida por las elecciones, anuncia la Municipalidad de Lima

09/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Con motivo de las Elecciones Generales del 12 de abril, la Municipalidad Metropolitana de Lima anunció la suspensión temporal de la Ciclovía recreativa en la avenida Arequipa, una actividad que se realiza en esta popular calle cada domingo.

Municipalidad de Lima suspende ciclovía recreativa

La Comuna Limeña, presidida actualmente por el empresario Renzo Reggiardo, dio a conocer esta disposición excepcional a través de sus redes oficiales. Así, anunció que se restringirá el tránsito exclusivo para ciclistas por esta popular ciclovía que atraviesa cuatro distritos de la capital.

Según indica la MML en su comunicado, la medida "prioriza el libre tránsito y la fluidez vehicular, con el fin de garantizar el desplazamiento eficiente de la ciudadanía hacia sus centros de votación".

Como se recuerda, cada fin de semana la Comuna habilita la ciclovía recreativa impidiendo el tránsito vehicular por esta avenida neurálgica de la capital. La medida se implementa en conjunto con actividades gratuitas para toda la familia, como alquiler de bicicletas, escuela de ciclismo, clases de patines, entre otras.

🔴 #Comunicado | La Municipalidad Metropolitana de Lima pone en conocimiento de la opinión pública lo siguiente: pic.twitter.com/Tie46lqt3a — Gerencia de Movilidad Urbana (@GMU_Lima) April 9, 2026

¿El transporte público funcionará con normalidad por las elecciones?

Como ha informado la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), el sistema de transporte masivo de la capital reforzará sus operaciones mediante la incorporación de 96 recorridos adicionales en la Línea 1 del Metro de Lima durante el día de los comicios.

Este despliegue técnico pretende agilizar el movimiento de electores a lo largo de sus 26 estaciones y minimizar las demoras en los andenes, especialmente durante el intervalo de mayor concurrencia previsto entre las 8:00 a. m. y las 2:00 p. m.

Con esta estrategia de movilidad, las autoridades buscan asegurar que el traslado ciudadano no represente un obstáculo para el ejercicio del derecho al voto en Lima Metropolitana.

¿A qué hora abrirán los locales de votación?

La jornada electoral programada para este domingo 12 de abril se desarrollará durante un bloque ininterrumpido de diez horas, estableciendo la apertura de los centros de sufragio a las 7:00 a. m . y su cierre definitivo a las 5:00 p. m.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe) ha instado a la ciudadanía a seguir el esquema de voto escalonado según el último dígito del DNI para prevenir saturaciones en los locales, recordando además que los miembros de mesa tienen la responsabilidad de acudir a sus puestos desde las 6:00 a. m.

En conclusión, la Municipalidad de Lima decidió suspender la Ciclovía Recreativa de la Av. Arequipa estas elecciones para así facilitar el traslado de los ciudadanos a su centro de votación.