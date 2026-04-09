Elecciones 2026: ¿A qué hora abrirán los locales de votación y hasta qué hora podrás votar el 12 de abril?

09/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La elecciones generales 2026 se realizarán el domingo 12 de abril. En el marco de esta jornada es ideal conocer desde qué hora puedes acudir a los locales de votación para votar y a qué hora cierran las mesas de sufragio. ¡No te quedes fuera y evita las multas!

¿A qué hora abren y cierran mesas de votación el 12 de abril?

Los peruanos cumplirán este domingo 12 de abril su deber cívico: elegir al nuevo presidente del país, así como vicepresidentes, senadores, diputados y representantes del Parlamento Andino. En el marco de esa jornada de las elecciones generales 2026 surge una interrogante muy recurrente en la ciudadanía: ¿desde qué hora y hasta qué hora se puede ir a votar?

Millones de ciudadanos mayores de edad emitirán su voto, por lo que es ideal estar informado sobre cada detalle de los comicios. Pues bien, como se recuerda el año 2024, se emitió la Ley 32166, que modificó la Ley Orgánica de Elecciones en diferentes aspectos, entre ellos el referido al horario de votación.

De acuerdo a la modificatoria del artículo 249, las mesas de sufragio se instalarán antes de las 7:00 a.m., ya que a esa hora iniciará el sufragio. Asimismo, se precisó que este proceso terminará 10 horas después, es decir, a las 5:00 p.m.

Ten presente que el horario indicado líneas más arriba, es para los electores, ya que los miembros de mesa deberán acudir a los locales de votación desde las 6:00 a.m., caso contrario, si la persona elegida, tanto titular como suplente, no acude, deberá pagar una multa de S/275.

Elecciones 2026: Verifica tu local de votación

Teniendo en cuenta que las votaciones iniciarán desde las 7:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. el domingo 12 de abril, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) recomendó a los electores revisar a tiempo cuál es su local de votación para que no tengan inconvenientes en el mismo día de los comicios.

Para que puedas verificar dónde te toca votar, ten en cuenta los siguientes pasos:

Al ingresar a https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/inicio o este LINK deberás colocar tu número de DNI. Clic en consultar. Una vez digitado el número, el sistema te indicará el centro de votación asignado, la dirección exacta y el número de mesa de sufragio. También podrás saber si fuiste elegido miembro de mesa.

Así que organiza tu día para no faltar al proceso de las Elecciones 2026. Recuerda que el horario para votar este 12 de abril será desde las 7:00 a.m. hasta las 5:00 p.m., según precisó la ONPE.