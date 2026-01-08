Sector de transportistas evalúa realizar paro el martes 13 de enero: "Nos vamos a reunir con otros gremios"

08/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista con Exitosa, el presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano, Héctor Vargas, señaló que propondrá que se realice un paro para el martes 13 de enero. En esta medida de fuerza que se desarrollará la siguiente semana se unirán con otros gremios.

Decepcionado de autoridades

En diálogo con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, Vargas mostró su indignación ante lo último 5 ataques contra transportistas registrados en menos de 48 horas. "No se arregla porque el Gobierno no está haciendo absolutamente nada", señaló el dirigente, mostrándose desamparado con las autoridades.

"Estos temas de sicariato y la muerte que estamos atravesando todos los días, no es que haya iniciado así el año. Ha venido continuando y a pesar de que nos hemos reunido con las autoridades, porque si hemos presentado una propuesta, esta no se ha cumplido, quedó en papel y ahí está", sostuvo.

Recordó que, como afectados saben que el problema de la criminalidad no desaparecerá de un día para el otro, pero por ello hicieron una propuesta "a corto y mediano plazo".

"Al presidente Jerí no se le ha elegido o convocado o se le ha puesto en el cargo para que esté jugando fulbito, porque hace días estaba jugando con los de la selección, sino para que se centre en la lucha contra la criminalidad, esa era su función y su tarea", señaló decepcionado.

Llamado de atención a la ciudadanía

Héctor Vargas detalló que en los últimos dos meses solo han habido dos reuniones de una mesa de trabajo entre el Poder Ejecutivo y los transportistas. Ante esta desolación por parte de los miembros del Estado, los transportistas decidieron reunirse para coordinar las medidas de fuerza a adoptar.

"Para reclamar, no para decir que con esto se va a acabar la extorsión. (...) No creemos en los políticos y ahora que hay la posibilidad de no elegirlos, no los hay que elegir porque ellos nos han llevado a este desastre", mencionó.

Por ello realizarán coordinaciones para paralizar sus labores, ya no solo con el fin de llamar la atención de las autoridades, sino también de la ciudadanía. Desde otros gremios han informado que será la siguiente semana del 12 al 16 de enero, sin embargo hoy se realizará una reunión para definir qué fecha en dicha semana. Vargas propondrá el martes 13 e invitó a otras agrupaciones a nivel nacional a sumarse.