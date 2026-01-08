José Jerí asegura que las cifras de delitos han comenzado a descender: "En algunos ítems"

08/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

Desde Ica, el presidente de la República, José Jerí, anunció que continúa trabajando en el plan de seguridad nacional el cual sería presentado durante el mes de enero.

En el marco de la lucha contra la inseguridad ciudadana, el mandatario aseguró que las cifras de los diversos delitos "han comenzado a descender" en algunos "ítems".

Asegura que cifras del crimen han disminuido

La expectativa por conocer si durante el gobierno de José Jerí las cifras del crimen habrían incrementado en el país terminaría por conocerse en los próximos días.

Según anunció el jefe de Estado, junto a la presentación del plan nacional de seguridad ciudadana, se incluirán las cifras y estadísticas de la presencia del crimen en el Perú durante su gobierno.

En ese sentido, Jerí asegura que los esfuerzos por parte del Ejecutivo sí estarían brindando resultados pues habría comenzado a descender las cifras de "algunos ítems" del crimen, de acuerdo a su informe.

"Los resultados los vamos a presentar en el marco, uno o dos días antes que presentemos el plan de seguridad ciudadana. En relación a lo que ha mencionado el ministro de Justicia en algunos ítems de delitos, las cifras han comenzado a descender", precisó.

Los resultados serían presentados oficialmente hacia la población peruana "en los próximos días", indicó Jerí. Inicialmente anunció que tal plan de seguridad sería presentado entre los primeros días de enero.

La exposición de las cifras se presentarían "antes o el mismo día" en que se presente formalmente el plan de seguridad ciudadana. Declaraciones previas del presidente indicaron que este proyecto sería un legado dejado por su gobierno.

Se pronunció sobre paralización del sector transporte

Jerí aseguró que se mantiene una "coordinación estrecha" con el sector transporte a través del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional y que se mantendrá la continuidad de la comunicación.

Lamentó los recientes ataques en contra de transportistas e indicó que existen oportunidades donde "los delincuentes actúan de forma sincronizada", pero la capacidad de respuesta y comunicación continuará.

"Entendemos la postura y la preocupación que no solamente es la preocupación de ellos, es la preocupación de nosotros porque tenemos un compromiso con el sector como con otros sectores del país"

En ese sentido, el presidente consideró que con la presentación del plan de seguridad ciudadana se va a "poder reforzar la capacidad de respuesta". Los gremios de transporte deberán afirmar o negar tal declaración.

Según la información del Ejecutivo, el presidente José Jerí aseguró que las cifras del crimen han comenzado a disminuir en el país, en ciertos ítems. Con la exposición del plan nacional de seguridad ciudadana se determinará la certeza de esta declaración.