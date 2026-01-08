Donald Trump hace importante aclaración sobre sus límites: "No necesito el derecho internacional"

08/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La política exterior de Donald Trump ha sido cuestionada, especialmente tras su intervención en Venezuela, logrando la captura de Nicolás Maduro y su esposa. Ante ello, el presidente de los Estados Unidos ha sido entrevistado por un medio de su país, haciendo énfasis en que el derecho internacional no lo limita.

Solo busca la paz

En la noche del miércoles 7 de enero declaró para el New York Times, dejando un contundente mensaje para quienes condenan sus acciones. Al ser consultado por si tiene alguna restricción para desplegar sus tropas fue categórico. "Sí, hay una cosa. Mi propia moralidad. Mi propia mente es lo único que puede detenerme", manifestó.

Por tal motivo, aseguró que no necesita de leyes o artículos de organismos mundiales. "No necesito el derecho internacional". Agregó que con sus intervenciones no busca asesinar inocentes, sino más bien conseguir la paz en donde existan gobiernos desestabilizadores. "No busco hacer daño a la gente", precisó.

JUST IN - Trump: "I don't need international law." — NYT pic.twitter.com/dwRrOKW15M — Disclose.tv (@disclosetv) January 8, 2026

No obstante, reconoció que su administración sí necesita del derecho internacional, matizando que será él quien tome la decisión de cuando se apliquen restricciones a los Estados Unidos. Así se lo hizo saber al medio cuando le preguntó al respecto. "Depende de cuál sea tu definición del derecho internacional", sostuvo.

Estas declaraciones llegan después de la acusación que hizo Emmanuel Macron contra el inquilino de la Casa Blanca de vulnerar las reglas, por la intervención en Venezuela y las constantes amenazas de adueñarse de Groenlandia. "(Estados Unidos) es una potencia establecida, pero que se está alejando gradualmente de algunos de sus aliados", comentó.

ONU lamenta retiro de EE.UU. de varias agencias

Este jueves, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU, António Guterres, lamentó que el líder del Partido Republicano haya retirado a su país de varias de sus agencias. La medida la tomó por una acusación de Washington de actuar contra los intereses del país norteamericano.

"Como hemos subrayado reiteradamente, las contribuciones al presupuesto ordinario de la ONU y al presupuesto para el mantenimiento de la paz, aprobados por la Asamblea General, constituyen una obligación legal, en virtud de la Carta de Naciones Unidas, para todos los Estados miembros, incluido Estados Unidos", expresó Guterres.

Por las acciones que ha realizado Estados Unidos en otros países, Donald Trump aseveró que no necesita el derecho internacional, y que solo sus valores morales pueden detenerlo. Así lo manifestó en una entrevista para el New York Times.