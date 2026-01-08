Mario Vizcarra: JEE declaró INADMISIBLE la apelación contra su exclusión como candidato presidencial

08/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

Un nuevo obstáculo se presenta en la candidatura de Mario Vizcarra para las Elecciones Generales 2026.

Y es que este jueves, el Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 declaró inadmisible la apelación presentada por el personero legal del partido Perú Primero contra la exclusión de su candidato tras declararse fundadas las tres tachas que se presentaron en su contra por la condena de peculado que consignaba en su Hoja de Vida.

La razón de la inadmisión

La resolución del JEE precisa que la inadmisión del recurso presentado se debe a la existencia de un pago incompleto de la tasa electoral tras la última actualización de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) para el presente año 2026, incumpliendo así el requisito formal que exige el monto actual de la tasa y otorgando un día hábil para subsanar el defecto.

Cabe señalar que el recurso de apelación presentado por José Luis González, personero de la agrupación, estuvo acompañado de dos comprobantes de pago: el primero de S/ 1.375 y el segundo por S/ 230.

Sin embargo, debido a la última modificación de la UIT 2026 (DS N° 301-2025-EF), el JEE advirtió una suma incompleta, denegando así la admisión del recurso.

Resolución del JEE que declara inadmisible el recurso de apelación.

Aún puede subsanarse

El documento aclara también que esto impide que el trámite pueda continuar, pero que es subsanable en tanto que el pago se regularice conforme al monto vigente, ya que es una exigencia legal para "la correcta tramitación de los medios impugnatorios" del proceso.

Por lo mismo, de no corregir las observaciones dentro del plazo legal establecido, el recurso será finalmente declarado como improcedente, dejando, ahora sí, sin posibilidad alguna de que Vizcarra pueda presentarse a los comicios, frenando definitivamente su carrera electoral a la presidencia.

Nota en desarrollo...