Conductores de la línea R-28 no salieron a trabajar tras ataque: "No nos han informado que somos extorsionados"

El transporte público continúa siendo una de las principales víctimas de los extorsionadores a pesar del estado de emergencia que rige en Lima y Callao. Sobre la tarde de este último miércoles 7 de enero, un bus de la línea R28 fue atacada a balazos por dos sujetos a bordo de una moto lineal dejando a un cobrador herido.

Conductores de la línea R28 no salieron a trabajar tras ataque

Como era de esperarse, los choferes de la empresa de transporte "Huáscar R-28" decidieron no salir a trabajar a modo de protesta y por temor a un nuevo atentado armado que pueda cobra una vida. Exitosa acudió hasta el patio de maniobras de esta línea para conversar con los trabajadores que hicieron un plantón a las afueras.

Lo primero que indicaron es que no tenían conocimiento de que venían siendo extorsionados a pesar de que esta no es la primera vez que son atacados. Además, exigieron al Ejecutivo que tome las acciones necesarias para frenar este flagelo que mantiene bajo el miedo a todo el transporte público.

"Lo que queremos nosotros a la empresa es una explicación exacta de lo que está pasando. Además de eso queremos pedirle a las autoridades competentes que actúen, no es posible que un grupo de delincuentes pongan en zozobra a todo el transporte", inició.

Seguidamente, el representante de los conductores de esta ruta que recorren San Juan de Lurigancho y Lurín, aseguró que ellos no han recibido amenaza alguna, pero no descartan que algún dirigente de la empresa si sea extorsionado por criminales y que estos no hayan avisado por temor a perder ingresos económicos.

"Lo que estamos pensando es que no hay un pedido directo de extorsión, pero por ahí a algún dirigente le están pidiendo cupo, amedrentando y no nos informan a nosotros porque somos los conductores. Al empresario no le conviene que paremos porque dejamos de generar ingresos para la empresa y entonces no nos van a decir si realmente están siendo extorsionados o van a ir a la comisaría a asentar la denuncia. No nos han informado que somos víctimas de extorsión", agregó.

Se unirán al posible paro

Por último, los choferes indicaron que se unirán al paro de transportistas que se está anunciando para los próximos días. Estos indicaron estar cansados de que las autoridades hagan caso omiso a sus reclamos.

"No podemos trabajar con miedo. Esta situación se tiene que acabar. Las autoridades tienen que tomar cartas en el asunto. No hay soluciones concretas. Todo el transporte público viene siendo extorsionado desde hace mucho tiempo. Nos vamos a unir al paro y a unirnos a la marcha para que nos puedan dar soluciones concretas", finalizó.

