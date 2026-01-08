Golpe a la corrupción: Dictan prisión efectiva contra policía por tráfico de influencias

08/01/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial (PJ) dictaminó prisión efectiva contra un policía que recibió S/88 mil tras ofrecer influencias para que dos postulantes en el proceso de admisión a la Policía Nacional del Perú (PNP) puedan ser admitidos.

El condenado deberá pagar una reparación civil y fue inhabilitado de ejercer función pública por un periodo de cinco años tras comprobar las pruebas en su contra.

Prisión por tráfico de influencias

Tras la investigación y acusación de la Fiscalía, el Poder Judicial acreditó las pruebas presentadas en contra del suboficial de tercera PNP, Luis Cortina, quien solicitó el pago de dinero para favorecer a postulantes a la institución policial.

De acuerdo a las pruebas presentadas por la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Cajamarca se dictaminó una condena a cinco años de prisión efectiva en contra del agente policial por el delito de tráfico de influencias.

Durante el juicio oral, la Fiscalía acreditó que el suboficial Cotrina acreditó tener influencias simuladas ante un coronel de la PNP, información que habría sido brindada a los postulantes para que depositen el dinero.

Con la promesa de interferir en el proceso de admisión a la institución, el efectivo policial cobró la suma de S/44 mil de forma individual a dos postulantes a la institución. En total, recibió S/88 mil para influir en los responsables del proceso administrativo.

Las pruebas presentadas en contra de Cotrina fueron evidentes por lo que fue encontrado culpable tras la investigación formulada por el Ministerio Público.

Será inhabilitado y pagará reparación civil

Como parte de la sentencia condenatoria, el Poder Judicial dispuso una sanción económica en su contra y a favor del Estado por un monto de S/ 8000 por concepto de reparación civil.

Además, el policía ha sido inhabilitado para ejercer su función por el plazo de cinco años para ejercer cualquier cargo o empleo público tras recibir la condena.

Este y otros casos de corrupción hacen evidentes la extensión de la corrupción en entidades públicas del país. Tal como en este caso, donde el suboficial fue condenado por el delito de tráfico de influencias.