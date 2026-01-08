RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Mundo
Celebra liberación

María Corina Machado saluda liberación de presos políticos en Venezuela: "La injusticia no va a ser eterna"

La líder opositora difundió un audio en el que reconoció la fortaleza de las familias y aseguró que la restitución moral marca el inicio de un camino hacia la libertad e institucionalidad democrática.

Machado invitó a recibir el momento con alegría "serena y firme".
Machado invitó a recibir el momento con alegría "serena y firme". (Composición Exitosa)

08/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 08/01/2026

El anuncio de la liberación inmediata de presos políticos en Venezuela, realizado por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, marcó un hito en medio de la crisis política que atraviesa el país tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, por fuerzas estadounidenses.

La medida fue presentada como parte de un proceso de "unión nacional y convivencia pacífica", exigido durante años por la oposición y la comunidad internacional.

Pronunciamiento de Machado

Ante este escenario, la líder opositora María Corina Machado difundió un audio en su cuenta oficial de X, en el que se dirigió directamente a los familiares de los liberados.

Cabe destacar que Machado buscó dar un mensaje de reconocimiento y consuelo, subrayando el valor de quienes sostuvieron la esperanza en medio de la represión.

"Hoy, la verdad que fue perseguida y silenciada durante años, logra abrirse paso pese a la arbitrariedad, a la crueldad y el miedo".

Así inició su mensaje, aludiendo al sufrimiento prolongado de las familias que se han mantenido a la espera de noticias sobre sus parientes encerrados durante durante años.

En su mensaje, Machado resaltó que los hogares de los presos políticos se mantuvieron en pie "mientras el país parecía derrumbárseles encima", y que aún en tiempos de crisis, no dejaron de mantenerse a la espera y conservar su temple frente a la incertidumbre.

"Fueron fortaleza cuando faltó la libertad; dignidad cuando abundó la injusticia; y esperanza cuando el tiempo quiso convertirse en castigo", expresó.

La dirigente opositora reconoció que "nada devuelve los años robados" ni las "ausencias irreparables", pero subrayó que este día debe ser asumido por las familias como un acto de restitución moral y como la confirmación de que "la injusticia no va a ser eterna".

Llamado a la transición

Machado también enfatizó que la liberación de presos políticos es solo un paso en el camino hacia la democracia plena, cerrando su mensaje con un llamado a la unidad y la fe.

"Que este día les devuelva un poco de paz. Que la alegría sea serena y firme. (...) No descansaremos hasta que todos los presos sean libres  y que Venezuela entera pueda abrazarse en plena democracia y libertad", añadió.

El pronunciamiento de Machado se suma a las voces que celebran la liberación de presos políticos como un avance hacia la normalización institucional en Venezuela. Su mensaje, cargado de emotividad y reconocimiento a las familias, busca reforzar la idea de que la transición democrática debe consolidarse con la libertad de todos los detenidos.

