Senamhi advierte niveles "muy altos" de radiación ultravioleta en Lima

08/01/2026

Para tener en cuenta. Tal como ocurre en esta época del año, luego de llegada de la estación del verano, las temperaturas empiezan a elevarse y con ello los niveles de radiación ultravioleta (UV), los cuales, de no tener la prevención debida, puede generar daños irreparables a la salud.

Frente a esta situación, desde el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) alertaron que pese a estar en el octavo día del 2026, el Índice Ultravioleta (IUV) ha registrado categorías de "muy alta" y "extremadamente alta".

¿Dónde se registró mayor radiación?

De acuerdo con la escala de medición del IUV, los valores comprendidos entre 8 y 10 corresponden a la categoría "muy alta", mientras que los valores iguales o superiores a 11 son clasificados como "extremadamente alta", lo que evidencia una mayor intensidad de la radiación solar.

En la región costa, por ejemplo, los valores máximos del IUV oscilan aproximadamente entre 8 y 14 . En la sierra, estos niveles fluctúan entre 12 y 18 , mientras que en la selva se registran valores entre 9 y 14, de acuerdo con el monitoreo realizado por el Senamhi.

En Lima Metropolitana, los distritos del norte y este presentan valores máximos del IUV entre 9 y 13. En tanto, en Lima oeste y Lima Centro se reportan índices entre 8 y 10, mientras que en Lima sur los valores oscilan entre 8 y 12.

¿Cuáles serán las temperaturas máximas durante el verano 2026?

En entrevista para Exitosa a finales de diciembre del 2025, el meteorólogo del Senamhi, Ing. Nelson Quispe, señaló que la ciudadanía debe estar preparada para las altas temperaturas que se registrarán hacia fines de febrero e inicios de marzo de 2026.

"Las temperaturas podrían llegar a los 32 °C en la costa de Lima, eso es cierto, incluso podría haber picos más altos de los 32 uno que otro día, especialmente en los distritos al este de la capital, eso es muy importante resaltar. Usualmente culminando febrero e inicios de marzo es donde se registran los picos máximos, no se descarta esa posibilidad", sostuvo.

Para evitar enfermedades dermatológicas ligadas a la exposición solar, recomiendan que se aplique bloqueador solar con FPS 50 + cada tres horas, incluso en días nublados o dentro del hogar, ya que, la radiación UV atraviesa los vidrios de las ventanas.

De esta manera, el Senamhi hace mención esta nueva advertencia sobre las condiciones climatológicas, a fin de que la población toma sus respectivas medidas preventivas tanto dentro como fuera del hogar.