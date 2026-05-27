Con ganas de volver: Raúl Ruidíaz deja entrever regreso a Universitario con mensaje en redes

27/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El fracaso deportivo de Universitario en la Copa Libertadores 2026 dejó un ambiente de frustración en la hinchada. Sin embargo, horas después, un gesto inesperado devolvió una pequeña ilusión en la hinchada crema: Raúl Ruidíaz, ídolo formado en la cantera merengue, utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje que muchos interpretaron como una señal de regreso.

El mensaje que encendió la esperanza

En una historia de Instagram, Ruidíaz saludó a su excompañero y actual volante crema Jairo Concha por su cumpleaños con un texto breve: "Feliz cumpleaños mi bro"

Sin embargo, lo relevante se encuentra dentro de los comentarios de la publicación, donde el propio Ruidíaz escribió: "Espérame". La frase bastó para que los hinchas imaginaran al delantero nuevamente vistiendo la camiseta de Universitario.

Minutos después, reforzó la expectativa al publicar una fotografía en el Museo Monumental, con la camiseta crema puesta. El gesto fue interpretado como una declaración de amor al club y un guiño a la posibilidad de volver. Las redes sociales se llenaron de comentarios de aficionados que sueñan con ver a la "Pulga" liderando el ataque en el torneo local y en futuras competiciones internacionales.

Historia de Ruidiaz revelaría su intención de regresar.

Su pasado en Universitario

Ruidíaz debutó profesionalmente en Universitario en 2008 y se consolidó como figura en 2011, ganándose el apodo de "La Pulga" por su velocidad y capacidad goleadora.

En 2016 dejó el club para fichar por Monarcas Morelia de México, tras una campaña en la que fue goleador del Torneo Descentralizado. Su salida respondió a la oportunidad de internacionalizar su carrera y mejorar sus condiciones económicas, aunque siempre mantuvo un vínculo emocional con la "U".

Trayectoria internacional y presente

Tras brillar en Morelia, pasó a los Seattle Sounders en 2018, donde se convirtió en máximo goleador histórico del club y conquistó títulos como la MLS Cup 2019 y la Concachampions 2022.

En diciembre de 2024 cerró su etapa en la MLS y en 2025 fichó por Atlético Grau, donde actualmente juega con contrato vigente hasta fines de 2027. Este detalle contractual es clave, pues condiciona cualquier intento de retorno inmediato a Universitario.

El mensaje de Ruidíaz no fue casual: llegó en un momento de dolor deportivo para Universitario y se convirtió en un bálsamo para la hinchada. Aunque su contrato con Atlético Grau hasta 2027 complica un regreso inmediato, la ilusión está encendida. La "Pulga" dejó claro que el vínculo con la "U" sigue intacto y que, más allá de los compromisos actuales, su corazón late crema.