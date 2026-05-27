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Modelo sentenciada

Nadeska Widausky: PJ dicta nueve meses de prisión preventiva para la modelo

La modelo fue detenida el último 26 de mayo y sentenciada a nueve meses de detención preventiva. La medida responde a una solicitud de extradición desde Bélgica, donde es investigada por diversos delitos.

Poder Judicial dictó 9 meses de prisión preventiva para la modelo.
Poder Judicial dictó 9 meses de prisión preventiva para la modelo. (Composición Exitosa)

27/05/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales / Actualizado al 27/05/2026

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La influencer fue intervenida el último martes en Jesús María mediante una alerta roja de la Interpol. El juez Adolfo Farfán Calderón oficializó su reclusión, argumentando el alto riesgo de fuga y la gravedad de las imputaciones, las cuales superarían los cinco años de cárcel.

Detención y proceso de extradición pasiva

El magistrado a cargo subrayó que el fallo se sustenta en el principio de doble incriminación bajo el tratado vigente entre ambos Estados. Esta disposición permite que el Perú colabore activamente con la justicia europea, priorizando la seriedad de los presuntos actos delictivos reportados.

Según el Poder Judicial, la investigada fue puesta bajo custodia del INPE para cumplir la restricción mientras se define su situación legal. Aunque la defensa técnica ha anunciado que apelará el dictamen, la orden judicial permanece vigente como parte del proceso de extradición pasiva internacional.

La captura de Widausky reaviva la atención mediática sobre su trayectoria, ahora vinculada a indagaciones internacionales por crimen organizado y lavado de activos. Las autoridades europeas esperan que su permanencia bajo custodia asegure que no eluda las investigaciones pendientes sobre los delitos graves imputados.

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La fiscalía peruana, representada por la fiscal Evelyn Taboada, formalizó el pedido de detención tras recibir la notificación internacional desde Bélgica. Este requerimiento fue validado por el juzgado peruano, actuando siempre bajo la estricta reciprocidad y la normativa procesal que rige nuestra cooperación internacional actual.

Contexto legal de la medida judicial

El caso de la modelo involucra investigaciones por trata de personas, proxenetismo y robo con violencia o amenaza que habrían ocurrido en territorio belga. La justicia peruana garantiza que el procedimiento avance conforme a los tratados internacionales, sin juzgar aún el fondo de la controversia.

Farfán Calderón precisó que su despacho no debe pronunciarse sobre los hechos ocurridos en el extranjero. Su función se limita a verificar que los requisitos de la extradición se cumplan correctamente para proceder con la entrega de la ciudadana a las autoridades judiciales belgas.

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La modelo permaneció detenida.

Esta medida cautelar busca evitar que la procesada obstaculice el proceso de extradición pasiva solicitado. La policía realizó un despliegue táctico en el distrito de Jesús María, logrando capturar a la modelo tras el seguimiento constante de las autoridades que activaron la alerta de Interpol.

La situación legal de Nadeska Widausky resalta la importancia de la cooperación judicial internacional para enfrentar delitos transnacionales. La modelo peruana afronta ahora una detención preventiva con fines de extradición por presuntos cargos de trata de personas, proxenetismo y robo con violencia o amenaza.

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