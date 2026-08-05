SMP: Empresario abate a delincuente y deja herido a su cómplice durante intento de asalto

05/08/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Un empresario dedicado a la venta de muebles abatió a un presunto delincuente y dejó herido a su cómplice tras enfrentarse a balazos durante un intento de asalto en San Martín de Porres. El violento hecho ocurrió frente al local Autoclub, en la cuadra 33 de la avenida Universitaria, cuando la víctima regresaba a su vivienda junto a su enamorada a bordo de una motocicleta.

Empresario se defiende y mata a delincuente

De acuerdo con la información preliminar, dos delincuentes que se desplazaban en un vehículo menor interceptaron al empresario con la intención de despojarlo de sus pertenencias. Sin embargo, la víctima hizo uso de su arma de fuego para repeler el ataque y disparó contra los asaltantes, desatándose una intensa balacera en plena vía pública.

Uno de los presuntos hampones recibió un impacto de bala en la cabeza y murió de manera instantánea en el lugar. Las autoridades identificaron al fallecido como Javier Daniel Richarti Guevara. La escena fue cercada por agentes policiales mientras se realizaban las primeras diligencias y se recababan evidencias para esclarecer las circunstancias del enfrentamiento.

El segundo implicado intentó escapar tras el tiroteo, pero fue intervenido por efectivos de la Policía Nacional a unos 200 metros de la escena. Debido a las heridas de bala que presentaba, fue trasladado de emergencia al hospital Cayetano Heredia, donde permanece internado bajo custodia policial mientras continúan las investigaciones del caso.

El empresario denunció ante las autoridades que desde hace seis meses viene siendo víctima de extorsión y amenazas. Asimismo, efectivos de la comisaría Sol de Oro llegaron al lugar para acordonar la zona e iniciar las diligencias correspondientes, con el fin de determinar la responsabilidad de los involucrados y reconstruir cómo se produjo el enfrentamiento.

🔴🔵 SMP: ciudadano abate a delincuente e hiere a su cómplice tras intento de robo.



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Otro delincuente abatido

El pasado 15 de julio, un delincuente fue abatido por efectivos de la Policía Nacional del Perú durante una persecución que terminó en un enfrentamiento armado en la intersección de las avenidas Juan Velasco Alvarado y Pastor Sevilla, en Villa El Salvador.

De acuerdo con la información preliminar, el automóvil de color negro era perseguido por los policías cuando llegó al citado cruce. En ese punto, personal de Serenazgo acudió en apoyo de la intervención y bloqueó la vía para impedir la fuga de los ocupantes. Sin embargo, los presuntos delincuentes respondieron abriendo fuego contra los efectivos policiales y los serenos, lo que originó un intenso intercambio de disparos.

Como resultado del enfrentamiento, un sereno sufrió una herida superficial tras ser alcanzado por un roce de bala. El trabajador municipal fue trasladado a un centro de salud y posteriormente dado de alta. En tanto, uno de los presuntos delincuentes murió tras ser abatido por agentes del Grupo Halcones, mientras que su cómplice logró escapar y es intensamente buscado por las autoridades.

Es así que, estos casos vuelven a poner en debate la creciente inseguridad en Lima y el impacto de las extorsiones contra empresarios. Mientras la Policía investiga las circunstancias del enfrentamiento, el hecho evidencia cómo algunas víctimas terminan enfrentando a delincuentes en situaciones que pueden tener consecuencias fatales para todos los involucrados.