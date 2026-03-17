Cifra de fallecidos por intensas lluvias en el país incrementó a 72, según Indeci

17/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Las intensas lluvias que se vienen registrando en el país han cobrado varias vidas, en dicho contexto, Luis Vásquez Guerrero, jefe de Indeci, indicó que el número de fallecidos a causa de este fenómeno atmosférico incrementó a 72.

Incrementó a 72 el número de fallecidos por intensas lluvias

La temporada de precipitaciones en diversas partes del territorio peruano así como los desastres naturales derivados de esta como los deslizamientos de tierra o desbordes de ríos han ocasionado que la cifra de fallecidos incremente a 72, así lo informó el titular del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), Luis Vásquez Guerreo.

En diálogo con Radio Exitosa, explicó que el norte así como diversos sectores de la sierra del país continúan siendo afectados por este tipo de eventos climatológicos. Entre estos se encuentran Piura, Lambayeque, Tumbes, Cusco, Ayacucho, Huancavelica.

En tanto, señaló que este aumento en el número de decesos se debe al reciente deslizamiento de tierra suscitado en Pataz, en donde fallecieron tres personas y otras seis resultaron heridas.

En tal sentido, se pronunció acerca del panorama que atraviesa esta zona en la región La Libertad. Acerca de ello, alegó que las brigadas de 'primera respuesta' se encuentran trabajando con el objetivo principal de reducir los peligros actuales.

Para ello, se ha utilizado un helicóptero así como el respaldo logístico de las autoridades regionales y locales. De igual manera, reveló la situación que afronta la provincia de Ayabaca, en la región Piura, en donde afirmó que se vienen ejecutando tareas de auxilio y de prevención tars los deslizamientos fatídicos registrados allí.

¿Cuántos damnificados hay debido a las intensas lluvias en el Perú?

Con respecto al número de damnificados, el jefe de Indeci precisó que hasta el momento se tiene el reporte de 23 mil 788, 180 mil 767 personas afectadas. A ellos se suma la cifra de desaparecidos que es tres.

También, Vásquez Guerrero detalló que producto de los estragos de las fuertes lluvias un total de 1149 viviendas fueron destruidas, 9 mil 74 quedaron inhabitables y otras 80 mil 511 fueron afectadas.

Es así como el jefe de Indeci, Luis Vásquez Guerrero dio a conocer que se incrementó a 72 el número de fallecidos por intensas lluvias en el país. Al respecto, subrayó que dicha cifra aumentó tras un reciente deslizamiento en Pataz, a causa de las precipitaciones, que acabó con la vida de tres personas y otras seis resultaron heridas.