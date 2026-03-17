Temblor en Perú HOY, 17 de marzo: Epicentro y magnitud del sismo que se sintió esta mañana

17/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 17/03/2026
Un temblor se sintió en la mañana de este martes 17 de marzo en Perú. Conoce todos los detalles del último sismo que sorprendió a la ciudadanía: magnitud y epicentro, de acuerdo al más reciente reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP).
Sismo sacude Lima: ¿Cuál fue la magnitud?
El IGP es una entidad adscrita al Ministerio del Ambiente creada con la finalidad de estudiar todos los fenómenos relacionados con la estructura, condiciones físicas e historia evolutiva de la Tierra: terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas, inundaciones, sequías, huaycos y deslizamientos de tierra. Tras un monitoreo en la mañana de este martes, se reportó que un sismo sacudió el país.
A través del Centro Sismológico Nacional (Censis), informó que el movimiento telúrico se registró alrededor de las 7:03 a.m. con una magnitud de 3.7 y a 18 kilómetros al suroeste de Chilca, Cañete, en Lima. Asimismo, el boletín sísmico detalla que el temblor tuvo una profundidad de 48 kilómetros.