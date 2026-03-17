Temblor en Perú HOY, 17 de marzo: Epicentro y magnitud del sismo que se sintió esta mañana

17/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un temblor se sintió en la mañana de este martes 17 de marzo en Perú. Conoce todos los detalles del último sismo que sorprendió a la ciudadanía: magnitud y epicentro, de acuerdo al más reciente reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Sismo sacude Lima: ¿Cuál fue la magnitud?

El IGP es una entidad adscrita al Ministerio del Ambiente creada con la finalidad de estudiar todos los fenómenos relacionados con la estructura, condiciones físicas e historia evolutiva de la Tierra: terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas, inundaciones, sequías, huaycos y deslizamientos de tierra. Tras un monitoreo en la mañana de este martes, se reportó que un sismo sacudió el país.

A través del Centro Sismológico Nacional (Censis), informó que el movimiento telúrico se registró alrededor de las 7:03 a.m. con una magnitud de 3.7 y a 18 kilómetros al suroeste de Chilca, Cañete, en Lima. Asimismo, el boletín sísmico detalla que el temblor tuvo una profundidad de 48 kilómetros.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0146

Fecha y Hora Local: 17/03/2026 07:03:12

Magnitud: 3.7

Profundidad: 48km

Latitud: -12.65

Longitud: -76.83

Intensidad: III Chilca

Referencia: 18 km al SO de Chilca, Cañete - Limahttps://t.co/zCp65sZ0wD — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) March 17, 2026

Noticia en desarrollo...