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Temblor en Perú HOY, 17 de marzo: Epicentro y magnitud del sismo que se sintió esta mañana

Conoce todos los detalles del último sismo que sacudió Perú en la mañana de este martes 17 de marzo, según el reporte del IGP: ¿Cuál fue la magnitud, el epicentro y a qué hora se sintió el "remezón"?

Temblor en Lima, hoy 17 de marzo.
Temblor en Lima, hoy 17 de marzo. (Composición Exitosa)

17/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 17/03/2026

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Un temblor se sintió en la mañana de este martes 17 de marzo en Perú. Conoce todos los detalles del último sismo que sorprendió a la ciudadanía: magnitud y epicentro, de acuerdo al más reciente reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Sismo sacude Lima: ¿Cuál fue la magnitud?

El IGP es una entidad adscrita al Ministerio del Ambiente creada con la finalidad de estudiar todos los fenómenos relacionados con la estructura, condiciones físicas e historia evolutiva de la Tierra: terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas, inundaciones, sequías, huaycos y deslizamientos de tierra. Tras un monitoreo en la mañana de este martes, se reportó que un sismo sacudió el país.

A través del Centro Sismológico Nacional (Censis), informó que el movimiento telúrico se registró alrededor de las 7:03 a.m. con una magnitud de 3.7 y a 18 kilómetros al suroeste de Chilca, Cañete, en Lima. Asimismo, el boletín sísmico detalla que el temblor tuvo una profundidad de 48 kilómetros. 

 

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