Desborde del río Sankirhuato: GORE Ayacucho entregó bienes de ayuda humanitaria a damnificados

09/03/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Tras las lluvias intensas que ocasionaron el desbordel río Sankirhuato, en el distrito de Ayna San Francisco, el Gobierno Regional Ayacucho (GORE Ayacucho) brindó bienes de ayuda humanitaria a las personas que resultaron damnificadas.

GORE Ayacucho realiza entrega humanitaria tras desborde de río

La madrugada del pasado viernes 6 de marzo, los pobladores del mencionado distrito ayacuchano se vieron totalmente afectados por la crecida del río Sankirhuato a causa de las fuertes precipitaciones generando que sus viviendas se inunden y generen daños materiales, calles llenas de lodo e incluso vehículos arrastrados.

Frente a este panorama de emergencia, el GORE Ayacucho decidió entregar abrigo y alimento a aquellas personas que resultaron damnificadas, así lo dio a conocer el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN).

Hay que mencionar que, este fenómeno dejó el saldo de una persona desaparecida, 233 afectados, cerca de 950 pobladores damnificados, 10 viviendas destruidas y 11 personas heridas, según información de Agencia ANDINA.

De acuerdo al mismo ente, los productos fueron destinados para los residentes de los sectores de Cuchipampa y César Vallejo. Sumado a ello, se hizo la entrega de 18 carpas para la instalación de un albergue temporal con el principal objetivo de atender a las personas afectadas y damnificadas por este evento natural.

MIDAGRI y otras autoridades también brindaron apoyo

Cabe señalar que, en paralelo el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) mediante el programa PROVRAEM atendió a aquellos productores pequeños que resultaron afectados. Asimismo, destinaron soporte logístico para asegurar el buen funcionamiento de la maquinaria pesada.

Por su parte, la Municipalidad Distrital de Unión Ashaninka entregó sacos de arroz, conservas de atún, agua embotellada, entre otros víveres de primera necesidad. Además, el gobierno local de Santa Rosa relizó lo propio con los vecinos de su distrito.

Mientras que, Ayna San Francisco, en coordinación con INDECI, la Policía Nacional del Perú (PNP), Fuerzas Armadas (FF.AA.) y equipos de rescate del Espacio de Monitoreo de Emergencia de Desastres (EMED) Ayacucho, iniciaron el plan de búsqueda y rescate de las personas desaparecidas.

Es así que, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) informó que los damnificados y afectados por el desborde del río Sankirhuato, en la región Ayacucho, recibieron bienes de ayuda humanitaria, abrigo y alimento, así como un total de 18 carpas.