¡Cifras alarmantes!: Lima registra 194 accidentes de tránsito en lo que va del 2024

Cifras de impacto. Un preocupante número de 194 accidentes de tránsito se ha registrado únicamente en Lima Metropolitana, desde inicios hasta casi fines de junio de 2024, de acuerdo a datos de la Policía Nacional del Perú (PNP). Tristemente, el resultado de estos trágicos acontecimientos en las calles de la capital ha sido la muerte de 200 personas.

Según la información brindada por la autoridad, en ese mismo periodo también se registraron 68 choques con un saldo de 72 víctimas mortales y 14 despistes con volcaduras que provocaron el fallecimiento de 14 personas.

Además, se produjeron 100 atropellos donde 102 personas perdieron la vida, y en 28 de estos incidentes las personas al volante se dieron a la fuga.

Cabe destacar que entre las principales causas de los accidentes de tránsito se encuentran el exceso de velocidad, la imprudencia de los conductores, el consumo de alcohol y la imprudencia de los peatones.

Otros motivos que algunos conductores han indicado como causantes del aumento de los accidentes son el exceso de tráfico y las recientes lluvias que hacen las pistas más peligrosas.

El último caso representativo de los accidentes de tránsito tuvo lugar el pasado viernes 21 de junio, cuando un conductor atropelló a seis personas que se encontraban en mitad del cruce peatonal esperando cruzar la transitada avenida Abancay.

El conductor responsable se llama Alarino Gabriel Palma Valladares, quien deberá cumplir seis meses de prisión domiciliaria a disposición del Ministerio Público.

Durante la audiencia, el abogado de Valladares señaló que su defendido viene batallando contra la diabetes por lo que una pena de prisión efectiva podría afectar directamente su salud.

El adulto mayor también aseguró que el accidente se produjo debido a su problema de salud y que su intención nunca habría sido hacer daño a nadie.

"Lo que yo quisiera decirle es que no he tenido la intención de atropellar a nadie. La suma de problemas que he tenido han hecho que se me suba la presión por segunda vez y me nublé. La primera vez fue hace cuatro semanas donde me rompí la ceja en la escalera de un colegio y me pusieron quince puntos", aseguró.