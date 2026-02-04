Ciro Castillo retoma funciones en Gobierno Regional del Callao: "Me siento moralmente en las condiciones"

04/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Luego de permanecer un mes prófugo, Ciro Castillo Rojo, suspendido gobernador regional del Callao retornó a la sede de la institución con el objetivo de retomar sus funciones como autoridad regional. Tras su ingreso brindó una conferencia de prensa en donde dejó claro que se siente moralmente en las condiciones para no "defraudar a la población chalaca".

Asegura que cuenta con capacidad moral

La mañana de este miércoles, 4 de febrero, Castillo Rojo remotó sus funciones luego de que un fallo judicial dejara sin efecto la prisión preventiva que recaía en su contra por liderar la presunta organización criminal 'Los Socios del Callao' según la Fiscalía.

En el inicio de su conferencia de prensa expresó que se encuentra "impedido" de realizar declaraciones sobre la citada carpeta fiscal y fue enfático al sostener que "hubiera querido no tener que estar esperando tres días para poder ingresar y hacerme cargo nuevamente del Gobierno Regional".

"La licenciada Edita Vargas y todos aquellos que estuvieran inmersos en alguna falta, así que esta pueda a su vez ser delito, van a ser manejados por el estudio de abogados contratado para ese efecto", manifestó.

Noticia en desarrollo...