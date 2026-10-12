Claudia Sheinbaum designa a Lydia de la Garza como embajadora ante la República del Perú

12/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, designó a la diplomática Lydia Antonio de la Garza como propuesta para ocupar la embajada mexicana en Perú. La decisión fue comunicada el 12 de octubre y deberá seguir el procedimiento correspondiente ante el Senado de México.

¿Quién es Lydia Antonio de la Garza y cuál es su trayectoria?

Según la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, Antonio de la Garza cuenta con más de 25 años de experiencia en el servicio público. Actualmente, se desempeña como directora ejecutiva B del Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior, organismo vinculado con la atención de las comunidades locales fuera de su país.

La diplomática estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana y cursó una maestría en Estudios Diplomáticos en el Instituto Matías Romero. Su experiencia profesional también incluye labores relacionadas con la Cancillería mexicana y la Secretaría de Economía, así como participación en asuntos comerciales internacionales.

COMUNICADO. "Presidenta Claudia Sheinbaum designa a Lydia Antonio de la Garza como embajadora ante la República del Perú". https://t.co/tejTLqwqGj https://t.co/cKsSzi1s7S — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) October 12, 2026

"La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informa que, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y en el marco del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones, se envió al Senado de la República el nombramiento de Lydia Antonio de la Garza como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de México ante la República del Perú", indica la institución mexicana.

Su trayectoria incluye actividades vinculadas con negociaciones comerciales y acuerdos internacionales. Estos antecedentes forman parte del perfil profesional difundido por el Gobierno mexicano al anunciar su propuesta para representar al país ante Perú, en un proceso que todavía debe cumplir los pasos establecidos para concretar su nombramiento diplomático.

Lydia Antonio de la Garza fue propuesta.

¿Qué falta para que la embajadora llegue a Perú?

La propuesta de Claudia Sheinbaum fue remitida al Senado mexicano, instancia que debe intervenir en el procedimiento de nombramiento. Por ello, el anuncio presidencial no significa, por sí solo, que Lydia de la Garza haya asumido formalmente la representación diplomática ni que ya se encuentre ejerciendo funciones en Lima.

La designación se produce después de que México y Perú avanzaran en el restablecimiento de sus relaciones diplomáticas, proceso anunciado por ambos gobiernos en agosto de 2026. Durante las semanas posteriores, las autoridades también abordaron medidas relacionadas con la reactivación de sus respectivas representaciones diplomáticas.

La eventual llegada de Lydia Antonio de la Garza a Lima se enmarca en ese proceso bilateral. Su nombramiento como embajadora de México en Perú deberá completar los procedimientos correspondientes antes de que pueda confirmarse oficialmente el inicio de sus funciones como representante del Gobierno.