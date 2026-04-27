CNDDHH exige investigación por muerte de cinco personas en operativo militar en Colcabamba

27/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La muerte de cinco ciudadanos en Colcabamba durante un operativo del Ejército ha desatado una crisis de derechos humanos. Este alega un enfrentamiento contra narcotraficantes, familiares denuncian que las víctimas eran deportistas civiles, provocando la intervención urgente de organismos internacionales de justicia.

Cuestionamientos al uso de la fuerza estatal

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) manifestó su rechazo ante la violencia ocurrida el pasado 25 de abril en Tayacaja. El organismo advirtió que estas acciones estatales vulneran los principios de legalidad y proporcionalidad, recordando prácticas oscuras del pasado donde se criminalizaba a la población andina.

"Este grave episodio nos remite a las prácticas del periodo del conflicto armado interno, cuando sectores andinos y amazónicos de la población eran tratados como sospechosos sin evidencia alguna, lo que dio lugar a graves violaciones a los derechos humanos", comunicó.

Las investigaciones preliminares señalan que las víctimas regresaban de un evento deportivo comunal antes de ser interceptadas por la patrulla. Por ello, se exige que la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos tome el control total del caso, desplazando a las autoridades comunes para garantizar la transparencia.

La organización defensora sostiene que el Estado peruano tiene la obligación ineludible de garantizar que hechos similares no se repitan jamás. La preocupación radica en el uso indiscriminado de armamento de guerra en zonas civiles, donde agricultores suelen ser las principales víctimas de estas confusiones.

Es fundamental que se determine si la patrulla militar cumplió con los protocolos internacionales de derechos humanos durante la intervención. La transparencia en el manejo de las pruebas de balística será determinante para conocer la verdad sobre lo sucedido en esa carretera de Huancavelica.

Seguridad para sobrevivientes y justicia penal

El entorno de las víctimas permanece bajo vigilancia ante posibles represalias por denunciar el exceso militar en la zona. La defensa de los deudos solicita que el Estado garantice la atención médica oportuna para los dos sobrevivientes heridos, quienes son testigos clave del confuso incidente.

La situación legal de los ocho militares involucrados se complica tras la orden de detención preliminar dictada recientemente por las autoridades. Es imperativo esclarecer si existió un ataque previo o si se trató de una negligencia táctica con resultados letales contra civiles inocentes en Huancavelica.

La intervención del Ministerio Público debe ser exhaustiva para identificar las responsabilidades individuales de cada efectivo que accionó su arma de fuego. La sociedad civil se mantiene alerta ante cualquier intento de encubrimiento o manipulación de la escena donde ocurrieron los lamentables asesinatos.