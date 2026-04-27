Choque de dos trenes deja al menos dos muertos y varios heridos: Esto se sabe del accidente

27/04/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un fatal accidente se registró tras el choque de dos trenes este lunes 27 de abril. Las autoridades investigan las causas exactas del siniestro que dejó un saldo preliminar de al menos dos muertos y varios heridos.

Colisión de trenes dejó múltiples víctimas

De acuerdo a los primeros reportes e imágenes difundidas en redes sociales como en X, una colisión de trenes, uno de cercanía y otro diésel de larga distancia que llegaba desde el oeste por la misma vía, se produjo cerca de la estación de Bekasi Timur, a unos 25 kilómetros (15 millas) de Yakarta, en Indonesia, este lunes.

Aparentemente, uno de los vehículos se encontraba detenido en una estación cuando otro lo impactó a gran velocidad por la parte trasera, dejando una de las unidades completamente destruida. La empresa ferroviaria estatal Kereta Api Indonesia (KAI) afirmó a los medios locales que se reportan varias "víctimas" por el incidente ferroviario.

Franata Wibowo, portavoz de KAI precisó a Kompas TV que, hasta el cierre de esta nota, habrían al menos dos personas fallecidas. Mentras que la portavoz de la operadora de la línea de cercanías, Karina Amanda, añadió que "nos estamos centrando en la evacuación de los pasajeros y la tripulación del tren".

"Estamos haciendo todo lo posible para evacuar a las víctimas a los hospitales más cercanos con la mayor celeridad. Se ha confirmado el fallecimiento de dos víctimas en los centros hospitalarios", declaró Franata.

Investigan accidente de trenes en Indonesia

Según testigos citados por Reuters, al menos 20 ambulancias llegaron hasta la estación de Bekasi, así como un gran grupo de rescatistas de la agencia de rescate de Indonesia para ayudar a evacuar a los pasajeros afectados por la colisión de los trenes que dejó también varios heridos.

Hasta el momento siguen las diligencias respectivas para esclarecer los hechos y brindar un mejor balance con el número exacto de las víctimas. Se detalló que el tren de cercanías quedó destruido por la parte trasera y se vienen realizando las investigaciones para determinar las causas exactas del accidente en Indonesia.

🔻 Medios internacionales reportan al menos dos muertos por el choque de trenes en Java, Indonesia pic.twitter.com/x0JLSDu2EU — adn Noticias (@adnnoticiasmx) April 27, 2026

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