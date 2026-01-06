José Jerí anuncia Plan de Seguridad Ciudadana: "Que sea empleado por quien gane las próximas Elecciones 2026"

06/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

Durante la ceremonia de apertura de Año Judicial 2026, llevada a cabo este lunes, el presidente José Jerí adelantó que el Ejecutivo presentará próximamente el nuevo Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, que marcaría un precedente.

Nuevo Plan de Seguridad sería política de Estado

El jefe de Estado reafirmó su compromiso con la ciudadanía y anunció que esta propuesta nacional sentará las bases para una estrategia pensada en mantenerse vigente en el tiempo.

"En los próximos días, presentaremos el nuevo Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, que es la hoja de ruta que nos va a permitir construir un país mucho más seguro para todos", señaló desde el Palacio de Justicia.

Jerí precisó que el Gobierno implementará este documento de manera progresiva y espera que "sea empleado también por quien gane las próximas Elecciones 2026".

El presidente interino afirmó que el nuevo Plan Nacional pretende convertirse una política de Estado para los futuros gobiernos, que dicte los lineamientos a seguir en materia de seguridad ciudadana en adelante.

En ese sentido, reiteró su visión alternativa respecto a las "formas antiguas" para enfrentar la criminalidad, mostrándose a favor de probar nuevas formas de hacerle frente.

"Este 2026, debemos marcar, como lo hemos anunciado desde el año pasado, el fin de las formas antiguas de cómo se enfrenta la delincuencia e implementar nuevos estilos, y también generar los resultados esperados", indicó.

"Es necesario fortalecer el servicio militar"

El mismo día, el presidente de la República, participó en la ceremonia de reconocimiento del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA), César Briceño, desde el Cuartel General del Ejército, en el distrito de San Borja.

"En tiempos de grandes desafíos como los que vivimos hoy, hacemos votos para que su gestión se rija bajo una misión clara y urgente. Seguir por la integridad territorial, la seguridad y el desarrollo de nuestra costa, sierra y selva", manifestó.

Además, sostuvo que es necesario que se refuerce el servicio militar y que los jóvenes peruanos se comprometan más con las Fuerzas Armadas, con quienes aseguró que junto al Gobierno deben garantizar que el Perú sea "un territorio con futuro y esperanza donde el orden y la justicia prevalezcan".

En otro momento, Jerí Oré subrayó que las Fuerzas Armadas son "la columna vertebral sobre la cual se sostiene nuestra soberanía".

Asimismo, enfatizó que es "el brazo" en el que se han apoyado históricamente para construir juntos el progreso que el país merece.

Jerí adelantó que nuevo Plan de Seguridad Ciudadana será presentado en pocos días y espera sea aplicado por el próximo gobierno tras elecciones.