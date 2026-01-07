Nuevo atentado al transporte público: Sicarios atacan a balazos bus de la línea R28 en Lurín

07/01/2026 / Exitosa Noticias / Policial

Un bus de transporte público volvió a ser atacado por presuntos sicarios sobre la tarde de este miércoles 7 de enero. Esta vez, el incidente tuvo lugar en Lurín donde una de las unidades de la línea R28 fue baleada por dos sujetos a bordo de una moto lineal.

Bus de la línea R28 fue atacada a balazos por sicarios

Según el periodista Omar Chira, los sujetos realizaron ocho disparos contra el conductor que afortunadamente se encuentra fuera de peligro ya que solo sufrió una leve herida en el cuello resultando ileso.

"Nuevo atentado contra el transporte público en Lurín. Esta vez la víctima fue la empresa Transportes Huáscar S.A.C. , más conocido como la R28. Criminales a bordo de una moto lineal dispararon 8 veces contra el chofer. Milagrosamente, el conductor solo resultó con una herida en el cuello. Está fuera de peligro, pero con el miedo latente de volver a trabajar", indicó el hombre de prensa.

Por suerte, cámaras de seguridad cerca a la escena del crimen captaron el preciso momento en que estos presuntos sicarios dispararon contra dicho bus. Esto sería de vital importancia para que los agentes de la Policía Nacional del Perú puedan dar con la captura de los responsables de este atentado.

Según estas imágenes, el bus frena levemente ya que debía pasar un rompemuelles, en ese momento hacen su aparición los sujetos quienes se ubican a solo centímetros del chofer e inician con la ráfaga de disparos sin reparo alguno.

Es importante precisar que este bus de la empresa Transportes Huáscar S.A.C, más conocida como R28, recorre parte de Lima Sur y Este ya que va desde Lurín hasta el distrito de San Juan de Lurigancho.

Bus de la línea 41 fue baleado en Villa El Salvador

Este hecho se da a solo horas de que otro bus de transporte público fuera atacado en Villa El Salvador. Esta vez, una unida de la línea 41 fue baleada por sicarios a bordo de una moto lineal cuando se encontraba detenido en su paradero inicial.

Por suerte, el conductor no resultó herido, pero este hecho generó que sus compañeros de empresa no salgan a realizar sus labores por temor a un nuevo atentado. Según se pudo conocer, tres bandas criminales vienen extorsionando a dicha empresa.

