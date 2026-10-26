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Joven DJ fue secuestrado en Ate y liberado tras 12 horas en SJL: delincuentes pidieron 50.000 soles

Los captores exigieron 50.000 soles a la familia y vaciaron las cuentas de la víctima por 4.000 soles antes de liberarlo en El Agustino. La Policía Nacional del Perú detuvo a dos sospechosos.

Sujetos armados interceptaron al joven.
Sujetos armados interceptaron al joven. Ministerio del Interior

26/10/2026 / Exitosa Noticias / Crimen / Actualizado al 26/10/2026

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Un estudiante universitario, que laboraba como DJ, fue secuestrado en la avenida José Carlos Mariátegui, en el distrito de Ate, por dos sujetos armados que descendieron de un vehículo color rojo. Bajo amenazas de muerte los delincuentes obligaron a la víctima a subir al automóvil para trasladaron hacia el distrito de San Juan de Lurigancho.

Ante ello, el joven permaneció retenido durante cerca de 12 horas antes de ser liberado ileso en el distrito de El Agustino. Posteriormente, agentes de la PNP desplegaron un operativo de inteligencia que permitió la captura de dos ciudadanos extranjeros y la recuperación de las pertenencias del afectado.

Captores exigieron 50.000 soles

Según el informe de Latina Noticias, el joven estuvo privado de su libertad dentro de un inmueble situado en el jirón Los Cuarzos, en la urbanización Manco Cápac, en San Juan de Lurigancho. Como se sabe, a través de un reporte, durante el tiempo de encierro los secuestradores sometieron al estudiante a torturas y grabaciones de videos como prueba de vida para exigir a sus familiares el pago de 50.000 soles por su liberación.

No obstante, las autoridades policiales indicaron que la negociación por el rescate no llegó a concretarse. Ante ello, los delincuentes vaciaron las cuentas bancarias del universitario y sustrajeron un monto cercano a los 4.000 soles. Finalmente, el agraviado fue dejado en libertad la mañana del domingo en los alrededores de Puente Nuevo, en el distrito de El Agustino.

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Por su parte, la Policía Nacional del Perú (PNP) emitió un comunicado confirmando que la víctima fue ubicada y puesta a salvo, frustrando así las exigencias de dinero de los delincuentes.

PNP captura a dos sospechosos

Las autoridades permitieron ubicar y detener a dos presuntos responsables en un hostal de San Juan de Lurigancho, situado cerca del lugar donde se hospedaban. Cabe mencionar que el documento policial identificó a los capturados con las iniciales M. A. M. T., de 39 años, y E. M. G., de 24 años, quienes integrarían la banda criminal denominada Los Remanentes del Hampa.

Durante la intervención en el establecimiento de hospedaje, los efectivos policiales incautaron el automóvil color rojo, un arma de fuego tipo revólver, 26 municiones y tres teléfonos celulares, incluido el equipo móvil de la víctima.

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