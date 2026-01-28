¡Atención vecinos de El Agustino! Cuatro boticas fueron clausuradas por vender medicamentos vencidos

28/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que cuatro boticas del distrito de El Agustino fueron clausuradas por comercializar medicamentos vencidos, sin registro sanitario, de procedencia desconocida y mal almacenados.

Clausuran cuatro boticas en El Agustino

A través de un operativo conjunto realizado por el Minsa, a través de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID) y la Dirección de Redes Integradas de Salud (Diris) Lima Este, se procedió a intervenir y cerrar farmacias que se encuentran ubicadas en las inmediaciones del hospital Hipólito Unanue, en la citada jurisdicción limeña.

Las autoridades sanitarias evidenciaron la venta de productos farmacéuticos que ponían en riesgo la salud pública. Esta intervención permitió que se hallaran varios establecimientos que no cumplían con la normativa sanitaria vigente.

Las farmacias en las que se encontraron irregularidades son: Santa Rosa, que se encuentra situada en la cuadra 16 de la avenida César Vallejo, y Señor de la Justicia ubicada en la misma vía, pero en la cuadra 1435. Ambas contaban con medicamentos vencidos, de procedencia desconocida y almacenados inadecuadamente.

Otra farmacia que acabó clausurada fue Los Ángeles, ubicada en la avenida César Vallejo 1443, debido a que no permitió el ingreso de inspectores. También, se cerró un local sin nombre localizado en la avenida César Vallejo 1500 esquina con Los Higos.

Esta última funcionaba sin autorización sanitaria y no tenía presencia de un químico farmacéutico durante su horario de atención, además de vender productos sin solicitar la presentación de la receta médica.

Boticas de El Agustino fueron intervenidas y clausuradas por venta de medicamentos vencidos



Operativo, realizado por la Digemid y la @DirisLimaEste, fue desarrollado en las inmediaciones del Hospital Nacional Hipólito Unanue.



➡️ Más información: https://t.co/tPzCDXjxHj pic.twitter.com/GZwo5C9r1z — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) January 27, 2026

¿Qué se halló en los establecimientos intervenidos?

Por su parte, la jefa del Equipo contra el Comercio Ilegal de la Digemid, Vanessa Brigada, detalló que en las boticas se encontraron "medicamentos vencidos, de procedencia desconocida y almacenados de manera inadecuada, cuyo consumo pone en riesgo la salud de la población".

Además, las autoridades de la salud enfatizaron que la comercialización de medicamentos ilegales, vencidos o mal almacenados más allá de constituir un delito, surge como una amenaza directa para aquellas personas que acuden a estos establecimientos en busca de algún tipo de medicamento.

De otro lado, Brigada recalcó que aquellos medicamentos que provienen de la ilegalidad ponen en alerta a la salud y a su vez la vida. En el caso de los fármacos que tienen expiración vencida su efecto terapéutico no es garantizado.

En tanto, aquellos productos farmacéuticos que se encuentran inadecuadamente almacenados cabe la posibilidad de que puedan sufrir una descomposición lo que desencadenaría consecuencias nocivas para la salud de las personas.

Es así como, el Ministerio de Salud realizó un operativo en El Agustino, en donde clausuró cuatro boticas por comercializar medicamentos vencidos, sin registro sanitario, de procedencia desconocida y mal almacenados.