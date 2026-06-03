Corte de agua en Lima el 4 de junio: Revisa AQUÍ si tu distrito se verá afectado, según Sedapal

03/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Sedapal precisó que ejecutará un nuevo corte de agua potable en diversos distritos de Lima el 4 de junio. Descubre qué zonas se verán afectadas y el horario de la interrupción del servicio el jueves para tomar medidas previsionales.

¿Por qué será el corte de agua en Lima?

¡Otro corte de agua en Lima! A través de su canal de difusión de WhatsApp, la empresa estatal recordó a la ciudadanía que ejecutará trabajos de mantenimiento preventivo en diversos sectores de la capital por lo que se suspenderá por algunas horas el recurso hídrico. Entre las acciones que realizará están las de limpieza de reservorios, empalmes de tuberías y válvulas.

¿El objetivo? Mantener la infraestructura y la calidad del servicio, además de prevenir riesgos a futuro en la distribución del agua a los hogares. En ese marco, exhorta a los usuarios a tomar medidas previsionales como el almacenamiento con anticipación del agua para aminorar el impacto del corte este jueves 4 de junio.

Distritos afectados por el corte de agua el 4 de junio

Sedapal también recordó que el corte de agua será de manera focalizada en distritos específicos de Lima, por lo que te detallamos, según la información revelada en su página oficial hasta el cierre de esta nota, las urbanizaciones, asentamientos humanos y sectores de la capital que no contarán con el servicio el 4 de junio:

Sin agua en Ate

Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. en Coop. Manylsa Ltda. 476.

En San Isidro

Desde las 12 m. hasta las 11:00 p.m. en Urb. Country Club, Urb. Orrantia, Urb. Orrantia del Mar. Cuadrante: Av. Alberto del Campo, Av. General Salaverry, Jr. Justo Amadeo Vigil, Av. Del Ejército. Urb. El Solar, Urb. Residencial Santa Cruz Urb. San Gabriel, Urb. Santa Inés, Urb. Santa Teresita. Av. Álvarez Calderón, Av. General Jacinto Lara, Av. General Córdova, calle Teniente José Romanet.

En Villa María del Triunfo

Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. en A.H. Villa Sol. Sector 308: A.H. José C. Mariátegui, P.J. San Gabriel Alto, A.H. Brilla El Sol, A.H. Horacio Zevallos Gómez, A.H. El Paraíso, A.H. Villa Limatambo, A.H. 1ro de Enero, A.H. Las Lomas, A.H. Las Malvinas, A.H. Caminos de la Hermandad, A.H. 3 de Mayo, A.H. Las Américas, A.H. Monte Bektu. Sector 309: sector Vallecito Bajo, sector Vallecito Alto, A.H. 30 de Agosto.

En Puente Piedra

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. en A.H. Ampliación Bella Aurora, A.H. Begonias, A.H. Bella Aurora, A.H. Bella Aurora 2da etapa, A.H. Casa Huerta, A.H. Los Geranios, A.H. Hijos de Lamud 1ra y 2da etapa, A.H. Hijos de Luya 1ra etapa, A.H. 28 de Noviembre, A.H. Jesús Oropeza Chonta, A.H. San Judas Tadeo, Asoc. de Vivienda El Dorado, Asociación de Propietarios Pecuarios Ind. Valle Hermoso, C.P. Zapallal 1ra etapa.

Sin servicio en San Juan de Lurigancho: Zonas afectadas

Sectores sin agua en SJL el 4 de junio.

Almacenar agua desde ya ante el corte del servicio

Debido al corte de agua, Sedapal aconseja almacenar el recurso hídrico en distintos recipientes que deben estar bien tapados para evitar que sean contaminados. Asimismo, aconseja que en caso de que el servicio no se restablezca en el horario programado, los usuarios no duden en comunicarse al Aquafono (01) 317-8000, teniendo tu número de suministro a la mano.

Así que antes de hacer planes el 4 de junio en casa, ten en cuenta que Sedapal reveló la lista de distritos de Lima que se verán afectados con el corte de agua programado para el jueves. No dudes en alistar y llenar los baldes anticipadamente.