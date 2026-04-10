¡Histórico! Misión Artemis II ameriza con éxito en el Pacífico tras 10 días de exploración lunar

10/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El mundo fue testigo de un momento histórico cuando la misión Artemis II logró amerizar con éxito, cumpliendo uno de los objetivos más ambiciosos de la NASA en las últimas décadas.

Este hito no solo representa el regreso de la humanidad a la órbita lunar tras décadas, sino también el inicio de una nueva etapa enfocada en la permanencia sostenible en la Luna y la preparación de futuras misiones tripuladas hacia Marte.

Detalles del amerizaje de la misión

La tripulación de la misión Artemis II de la NASA, a bordo de su nave espacial Orion, regresó a la Tierra. Lograron un amerizaje exitoso con paracaídas en el Océano Pacífico, frente a la costa de San Diego, a las 7:07 p.m (Hora peruana).

Los astronautas atravesaron las capas atmosféricas a 40.000 km/h y el escudo de Orión soportó temperaturas de hasta 2700 ºC. Los astronautas informaron que se encontraban bien dentro de la cápsula, mientras descendían con los paracaídas.

"Houston, aquí Integrity. Los recibimos fuerte y claro", anunció el comandante Wiseman tras superar la fase más peligrosa de la entrada en la atmósfera, a más de 30 veces la velocidad del sonido.

Posteriormente, la NASA confirmó que el vehículo espacial se encontraba en buenas condiciones con sus cinco globos naranjas inflados que le dieron estabilidad a la nave en medio del oleaje del océano Pacífico

Los ingenieros realizarán varias pruebas adicionales mientras Orion se encuentre en el agua antes de apagar la nave espacial y entregarla al equipo de recuperación a bordo del USS John P. Murtha.

LIVE: They are coming home.



Watch as the Artemis II crew returns to Earth, splashing down at around 8:07pm ET (0007 UTC April 11). https://t.co/n3vZE2rcFv — NASA (@NASA) April 10, 2026

¿Qué pasará después del amerizaje?

La NASA comunicó que los astronautas se encuentran en excelente estado de salud, mientras esperan a los equipos de extracción de la cápsula. Los tripulantes de la cápsula Orión apagaron todas las computadoras dentro.

"Estoy muy contento de la misión Artemis II, aprendimos mucho para la próxima misión Artemis III el próximo año. Hay mucho para celebrar y para trabajar para el próximo lanzamiento. Esto no se algo de una vez. Esto se va a repetir cada vez más seguido", explicó Jared Isaacman, administrador de la NASA.

Aproximadamente una hora después del amerizaje, la tripulación será evacuada de la cápsula Orion y trasladada en avión al USS John P. Murtha. Helicópteros de la Armada de los Estados Unidos los transportarán hasta el buque.

Una vez a bordo, los astronautas se someterán a evaluaciones médicas posteriores a la misión antes de regresar a tierra para abordar un avión con destino al Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston.