Conductor atropella a adulta mayor, finge ayudarla y la abandona: Víctima sufrió parálisis facial

16/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En San Juan de Miraflores una adulta mayor fue atropellada por un conductor que tras el accidente fingió ayudarla, sin embargo, terminó por abandonarla. Producto del hecho, la víctima sufrió una parálisis facial y lesiones en la columna, de acuerdo a información de su nieta.

Anciana fue atropellada y abandonada por conductor

Una anciana de 65 años fue embestida por una camioneta cuando se dirigía a dejar unos análisis a un centro de salud en el distrito de San Juan de Miraflores. Este incidente ocurrió cuando cruzaba la avenida Pista Nueva con dirección a la avenida Los Sauces. Todo quedó grabado por las cámaras de videovigilancia de la zona.

De acuerdo a dicho registro, se observa cómo la víctima cruza la pista con ayuda de su bastón y con unos documentos en mano, de pronto es impactada por una unidad móvil producto de ello cae de espaldas siendo auxiliada por los peatones que transitaban por el lugar. Por su parte el conductor del vehículo también descendió para sumarse a la ayuda.

Tras ello, la adulta mayor se levantó, pero caminaba a penas. El hombre que la atropelló la subió a su auto. Todos pensaban que la llevaría a un hospital, no obstante, cuadras más adelante obligó a que la fémina se baje de la camioneta y se marchó dejándola a la deriva a la señora identificada como Francisca.

¿Cuál es el estado actual de la adulta mayor?

Por su parte, la nieta de la agraviada brindó mayores detalles sobre cuál es el estado actual de su abuelita tras ser víctima de este atropello. Sobre ello alegó que se recupera lentamente.

"Actualmente ella está en recuperación, gracias Dios no ha tenido ninguna factura, pero sí ha tenido una parálisis facial no es una recuperación pronta, el proceso es lento, por el momento ese es su pronóstico.

Reveló que su pariente se dirigía al centro de salud Manuel Barreto. Además, cuestionó la actitud del conductor con la agraviada debido a que la dejó botada a pocas cuadras del lugar del accidente. "Lo que mi abuelita refiere es que el señor le dijo que estaba apurado y le pidió que se bajara", indicó la joven.

Fue así que, en la avenida Pista Nueva, una anciana fue atropellada por un conductor que fingió ayudarla, pero terminó por abandonarla sin derivarla a un centro de salud. Debido a este accidente, la víctima de 65 años sufrió una parálisis facial así como lesiones en la columna, de las cuales se viene recuperando lentamente.