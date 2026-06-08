ONPE: Resultados oficiales el 93 % ubican a Roberto Sánchez en primer lugar por sobre Keiko Fujimori

08/06/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

A menos de 24 horas de llegarse a cabo la segunda vuelta presidencial entre Keiko Fujimori Higuchi y Roberto Sánchez Palomino, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) volvió a actualizar sus resultados oficiales pasado el mediodía de este lunes 8 de junio, ubicando en primer lugar el candidato de Juntos por el Perú.

Según su plataforma de resultados en tiempo real al 93.00 % de actas contabilizadas, el candidato de izquierda obtiene hasta el momento un 50.00 %, mientras que la lideresa de Fuerza Popular un 49.99 %.

🔴🔵🚨 #LOÚLTIMO | Roberto Sánchez de Juntos por el Perú confirmó la remontada en el conteo de la ONPE cerca de la 1 de la tarde. Al 93.92 % de las actas procesadas, pasó al primer lugar con 50.008 %, dejando relegada a Keiko Fujimori con 49.992 %.



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Empate técnico se mantiene entre ambos candidatos presidenciales

Tal como revelaran las encuestadoras de opinión pasada las 5:00 p. m. del domingo 7 de junio y el conteo rápido a cargo de la Asociación Civil Transparencia junto a IPSOS, ambos candidatos presidenciales mantiene un empate técnico por la escaza diferencia de votos que los separan uno del otro.

Esta situación se refleja en los resultados que viene revelando la ONPE de manera oficial. En el caso de Roberto Sánchez se registra un total de 8 814 072 votos, por su parte Keiko Fujimori un 8 798 163, habiendo una diferencia aproximada de 15 000 votos.

Es importante señalar que, hay un 1.636 % para envío al Jurados Electorales Especiales (JEE) y 4.173 % de actas pendientes. Sobre la proclamación de resultados de la segunda vuelta presidencial, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo Bermejo, indicó que podría darse en un plazo máximo de 30 días, en cumplimiento del debido proceso y el derecho de defensa.

¿Cómo saber los primeros resultados de la ONPE?

Tal como ocurrió en la primera vuelta electoral de abril último, la ONPE habilitó nuevamente su plataforma de resultados en tiempo real para que los ciudadanos del Perú y de todas partes del mundo podrán ir monitoreando los avances de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, en el marco de la decisiva jornada democrática celebrada el domingo 7 de junio.

Para ingresar al portal habilitado por la ONPE deben hacer click en el siguiente enlace. Es importante mencionar que, los porcentajes irán variando conforme vayan cargándose en el sistema las actas provenientes de las diferentes mesas de sufragio.

Vale mencionar que, según el padrón electoral del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), 27 325 432 de peruanos estaban hábiles para emitir su voto, de los cuales el 95 % (26 114 619) lo iban a realizar en todo el Perú; mientras que, el otro 5 % de connacionales (1 210 813), desde el extranjero.

Finalmente, ambos aspirantes a llegar a Palacio de Gobierno manifestaron que respetarán la voluntad popular sin cuestionamiento alguno, haciendo un llamado a sus respectivos personeros para que estén vigilantes durante el escrutinio.