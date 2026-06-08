Con varios cambios: El once de la Selección Peruana para el complicado duelo ante España en Puebla

08/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La Selección Peruana enfrenta este noche uno de sus amistosos internacionales más complicados de los últimos años. En la ciudad de Puebla en México, el combinado patrio se medirá ante España quien se alista para su debut en el Mundial donde parte como uno de los principales favoritos para quedarse con el título de campeón.

Mano Menezes y el posible once para enfrentar a España

Para este encuentro, Mano Menezes ha trabajado en los últimos días donde alista un once diferente al que presentó ante Haití. Y es que el rendimiento mostrado ante los centroamericanos no dejó nada contento al estratega brasileño por lo que metió mano en el equipo, de acuerdo a las últimas informaciones.

El arco seguirá siendo resguardado por Pedro Gallese, pero en la defensa es donde habrá una primera variante. Fabio Gruber ingresará en lugar de Alfonso Barco para conformar la dupla de centrales junto a Renzo Garcés. A su vez, Oliver Sonne y Marcos López seguirán siendo los laterales.

La volante también contará con cambios gracias a la presencia de Yoshimar Yotún en reemplazo de Jairo Concha. Erick Noriega se mantiene como único volante de marca, mientras que André Carrillo será el interno por la derecha.

La Selección Peruana buscará dejar una mejor imagen ante España.

Finalmente, dos de los atacantes repetirán el plato con Kenji Cabrera y el goleador Jairo Vélez. Eso sí, ahora Adrián Ugarriza será de la partida para ser el único centro delantero.

El posible once de Perú: Pedro Gallese; Oliver Sonne, Renzo Garcés, Fabio Gruber, Marcos López; Erick Noriega, Yoshimar Yotún, André Carrillo, Jairo Vélez; Kenji Cabrera, Adrián Ugarriza.

Busca estar a la altura

En conferencia de prensa, Mano Menezes indicó que buscará que sus dirigidos estén a la altura de un rival de la talla de España. A eso se le suma que continúa mostrando sus ganas de armar un grupo solido pensando en el futuro.

"Naturalmente las expectativas son diferentes entre los españoles y los peruanos; los españoles ya han sido campeones y es otra realidad. Para los peruanos estamos iniciando un trabajo y tenemos que pasar por el momento de encontrar nuevos jugadores para formar un nuevo grupo, estar preparados e iniciar una buena eliminatoria", indicó.

En esa misma línea, el brasileño señaló que fue el equipo europeo el que buscó el amistoso con la Bicolor por lo que prometió el mejor de los esfuerzos.

"Queremos estar a la altura del rival. España nos buscó y hay que ser un buen sparring. Los caminos son distintos: ellos piensan en este Mundial y nosotros en estar en el de 2030", sentenció.

En resumen, Mano Menezes alista varios cambios en la Selección Peruana pensando en el amistoso ante España.