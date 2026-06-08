Murió querida ACTRIZ e ícono del teatro, la comedia y la televisión: Colegas le dan el último adiós

08/06/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Luto en la televisión. Una querida actriz por su papel en 'Los caballeros de la cama redonda' fue hallada sin vida en el interior de su vivienda, según el reporte policial. Las autoridades investigan las causas de su pérdida a sus 83 años.

Actriz murió a los 83 años: ¿Cuál fue la causa de su deceso?

De acuerdo a los últimos reportes, la industria del entretenimiento expresó su profundo pesar tras confirmarse la muerte de una querida actriz que capturó los corazones de los televidentes con su profesionalismo y destreza en el teatro y la comedia. La destacada artista fue hallada sin vida en su departamento.

Las autoridades y la Policía de la Ciudad, precisaron que la actriz María Rosa Fugazot murió el último domingo 7 de junio, en su domicilio ubicado en Güemes al 4700, en el barrio de Palermo, en Argentina. Un equipo de emergencias llegó hasta el inmueble de la artista tras recibir un llamado a las 9:41 p.m. por un problema de salud, sin dar mayores detalles de la causa exacta.

Al llegar al departamento de Fugazot, se constató su fallecimiento: fue encontrada acostada sobre una cama, acompañada de una amiga y una prima, sin rastros de violencia, según indicó el reporte policial y del SAME.

Colegas y autoridades se despiden de María Rosa Fugazot

En el caso intervienen la Fiscalía Nacional Criminal y Correccional N° 12, a cargo del Dr. Martín Parrando, y la Secretaría del Dr. Leandro Alonso, quienes dispusieron de manera preventiva el inicio de las diligencias respectivas bajo la premisa de "averiguación de causales de muerte".

Tras confirmarse su muerte, colegas y amigos de la actriz argentina, que fue reconocida por sus papeles en 'El puntero' (2011), 'El día que me quieras' (1994) y 'Sos mi hombre' (2012), no tardaron en pronunciarse y expresar las más sinceras condolencias a sus familiares. Asimismo, la Secretaría de Cultura de la Nación lanzó un comunicado en su portal oficial.

"María Rosa querida, que en paz descanses. Una vida entera dedicada al escenario, al cine y a la televisión, con la humildad y la entrega de quienes entienden el arte como un trabajo y una vocación al mismo tiempo. Tuvimos la dicha de recibirla en el Palacio Libertad (...) Hasta siempre", expresó el Secretario de Cultura Leonardo Cifelli.

Finalmente, la Asociación Argentina de Actores precisó, en su cuenta oficial de X, que el responso será en la capilla Cementerio de la Chacarita y la despedida en el Panteón de Actores.

¿Quién fue María Rosa Fugazot?

Hija de María Esther Gamas, actriz, cancionista y vedette argentina, y del cantor y actor uruguayo Roberto Fugazot, María Rosa nació el 20 de diciembre de 1942 en la provincia de Buenos Aires.

Su debut en el escenario fue a la corta edad de 15 años con una comedia, para luego insertarse en el clásico show de revista. A lo largo de su juventud, se consolidó como una de las grandes vedettes y actrices de la época de oro argentina, compartiendo escenarios en el Teatro Maipo y El Nacional junto a Alberto Olmedo, Jorge Porcel y Juan Carlos Calabró.

Durante la década del 2000 actuó en ciclos de gran éxito como Durmiendo con mi jefe, Los Roldán y Amas de casa desesperadas. En 2014 se consagró como una de las grandes actrices dramáticas argentinas con La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca.

Es así como este lunes se confirmó que la actriz María Rosa Fugazot murió a los 83 años. La leyenda de la comedia, teatro y de la televisión argentina fue hallada sin vida en su departamento en Palermo.