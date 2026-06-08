Roberto Sánchez tras repunte de resultados en la segunda vuelta: "Estamos confiados y optimistas"

08/06/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Los resultados de la segunda vuelta de las elecciones generales han dado el giro que anticipó el conteo rápido de Ipsos y Transparencia. Luego de varias horas de espera y suspenso, Roberto Sánchez superó a Keiko Fujimori por un estrecho margen y todo hace indicar que habrá un final de fotografía.

Confiados y optimistas

En ese sentido, el candidato de Juntos por el Perú conversó con la prensa en medio de este recuento de votos. A su salida del Congreso de la República, donde acudió a cumplir con sus labores legislativa con normalidad, indicó que se encuentra confiado y optimista, además de agradecer el respaldo de los millones de peruanos que le brindaron su voto.

Eso sí, Roberto Sánchez dejó en claro que las expectativas dentro de su partido son las mejores, pero que es importante guardar la calma y esperar a que ONPE finalice el conteo y se emitan los resultados finales.

"Agradecemos ese respaldo, estamos confiados y optimistas, pero como corresponde el conteo al 100 % aún está por revelarse. Llamamos a lo personeros a que hagan su chamba, a nuestro equipo técnico, pero lo real y concreto es que hay que esperar la emisión de los resultados al 100 %", inició

Keiko Fujimori y Roberto Sánchez luchan voto a voto por la presidencia.

Llamado a trabajar juntos y generar consensos

Seguidamente, el actual congresista de la República dejó en claro que los consensos serán claves en un eventual gobierno suyo, especialmente en la lucha contra la corrupción y la pobreza a los que calificó como los principales enemigos del país.

En esa misma línea, el candidato de Juntos por el Perú hizo un llamado a los expertos técnicos de los diversos partidos políticos para poder armar un solo equipo de trabajo pensando en el bienestar del país.

"Es importante el consenso. Desde mi perspectiva, hay que recuperar estándares de democracia y llamar a la paz social y la lucha número 1 que tiene el Perú que es la corrupción y la pobreza. Hacemos ese llamado categórico para todos los agentes políticos, económicos y adversarios. Esta campaña está apunto de concluir y hay que respetar el resultado fuera cual fuere", añadió.

Finalmente, indicó que muchos de sus votantes eligieron esta opción para fiscalizar y criticar un eventual gobierno suyo por lo que de todas formas agradeció este importante respaldo.

"Agradezco a los líderes del movimiento popular, social que nos puso en la primera vuelta. Los líderes sociales, económicos y a los muchos ciudadanos que decidieron por un voto crítico, voto fiscalizador y que resolvieron este eventual triunfo en estándares de paz y justicia", sentención.

De esta manera, Roberto Sánchez se mostró confiado y optimista luego que el conteo de ONPE lo posicionara por delante de Keiko Fujimori.