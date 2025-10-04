Joven lucha contra enfermedad mortal y parálisis facial tras comer sushi

04/10/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Lo que parecía una comida normal se convirtió en el inicio de una pesadilla para una joven ecuatoriana, quien tras disfrutar de un plato de sushi comenzó a sufrir complicaciones graves que desembocaron en una enfermedad mortal y parálisis facial.

De un plato de sushi a 23 días en UCI

Todo empezó con un plato de sushi que parecía inofensivo, pero pronto se transformó en el inicio de una pesadilla. Según relató Yuli, la joven ecuatoriana, en TikTok, días después de comerlo comenzó con dolores intensos que los médicos identificaron inicialmente como salmonella y fiebre tifoidea.

Sin embargo, su estado se complicó rápidamente y terminó hospitalizada durante 23 días, varios de ellos en cuidados intensivos. Durante más de 12 días no pudo alimentarse por sí misma, y requirió asistencia para ingerir agua y alimentos.

El cuadro se agravó con una pancreatitis severa que obligó a una cirugía de vesícula, y tras la operación desarrolló una parálisis facial en el lado derecho de su rostro, describiendo la sensación como si "se le derritiera la cara". La joven contó que incluso los sedantes más fuertes no lograban calmar el dolor extremo que sentía.

#salmonella #tifoidea #sushi #lupus ♬ The Big Moment - Yummy Sounds @yulivargasc_ No sé por dónde empezar pero nunca sabemos qué tanto una infección bacteriana puede afectar nuestra salud. En mi caso afectó muchísimo mi salud 👉🏻 terminé con pangastritis, colitis, pancreatitis, colecistitis,una operación de vesícula teniendo las enzimas pancreaticas muy elevadas (lo que convierte a la operación de alto riesgo) no me querían operar y me tocó aceptar que quizás no saldría viva de la operación. También tuve dos intervenciones (endoscopia y colonoscopia en una misma semana). El dolor que sentí durante toda mi hospitalización y miedo es algo que no sé cómo explicar! 🤕 no podía ni tragar mi propia saliva y respirar me costaba muchísimo! 😔 terminé con un diagnóstico de Lupus eritematoso sistémico con afectación en el sistema nervioso y páncreas. Llorando le pedí a Dios que haga su voluntad, que yo la aceptaba- y aquí estoy contándote mi historia y afrontando esta nueva etapa🤍🙏🏼 #enfermedad

Fortaleza ante la enfermedad

Tras diversos estudios y pruebas médicas, finalmente los especialistas le diagnosticaron lupus eritematoso sistémico (LES), una enfermedad autoinmune en la que el cuerpo ataca sus propios tejidos.

Aunque no está confirmado que el sushi haya sido la causa directa, Yuli reconoce que ese episodio marcó el inicio de un proceso de salud sumamente complicado.

En sus redes sociales, Yuli compartió todo el proceso, mostrando la realidad de vivir con una enfermedad autoinmune y la importancia de los controles médicos.

Su testimonio generó sorpresa y preocupación entre los usuarios, muchos de los cuales aseguraron que, aunque el detonante principal fue el lupus, la historia sirve como advertencia sobre los riesgos de la salmonella y otras complicaciones que pueden derivar del consumo de alimentos crudos.

Además, su relato resalta la fortaleza emocional que se necesita para enfrentar situaciones de salud críticas. "La vida cambia en cuestión de segundos, pero qué lindo es aferrarse a la vida y darte cuenta de que lo único que quieres es seguir disfrutando de los que amas", escribió Yuli en su última publicación.

Prevención y cuidados al consumir productos marinos

Las autoridades sanitarias recuerdan que consumir productos marinos crudos siempre conlleva ciertos riesgos, especialmente si hay fallas en la cadena de frío o en la manipulación.

Mantener la higiene, usar pescado previamente congelado según las normas y respetar las buenas prácticas de preparación son medidas fundamentales para reducir la exposición a bacterias como la salmonella.

Tras días de hospitalización, cirugías y tratamientos complicados, la joven ha demostrado una gran fortaleza para luchar contra la enfermedad mortal que la afectó y la parálisis facial que sufrió después de comer sushi.