Conductor del bus de Armonía 10 de Walther Lozada: "Cuando ocurrió el atentado ellos han estado en el evento"

Sobre la madrugada de este lunes 19 de enero, la orquesta Armonía 10 de Walter Lozada sufrió un nuevo atentado luego que sujetos arrojaran dinamita contra su bus que se encontraba estacionado en las afueras de la discoteca Monasterio en la avenida El Golf, en Trujillo.

Estaban en el evento

En medio de esta difícil situación para los integrantes de la banda, Exitosa conversó con el conductor de la unidad siniestrada, Carlos Sotero, para conocer más detalles de lo ocurrido. Según indicó, toda la agrupación resultó ilesa ya que estos se encontraban al interior del establecimiento.

"Nosotros hemos estado aquí desde las 12 de la noche, pero el evento empezaba 1:30 o sea que cuando ha sido el atentado ellos ya han estado tocando, pero nosotros los conductores hemos estado descansando porque después volvíamos a Lima", inició.

Seguidamente, el chofer reveló que solo él y su compañero ese encontraban dentro del bus por lo que uno de ellos resultó levemente herido por la explosión. Tras el hecho, todos los integrantes salieron para percatarse del grave daño que había ocasionado este artefacto explosivo.

"Entonces al escuchar la explosión que ha sido casi 2:30 de la mañana, ellos escuchan, se paraliza todo y hemos bajado. Nos dimos con la sorpresa que la dinamita nos ha destrozado todo, nos ha dejado conmovidos por todo esto que ha pasado porque nosotros descansamos ahí y ustedes pueden apreciar que el bus está destrozado e implicará un gasto enorme reparar todo esto", añadió.

No habían recibido amenazas en Trujillo

En otro momento de la charla, el piloto precisó que su compañero ya se encuentra fuera de peligro ya que fue rápidamente atendidos de sus heridas. "Mi otro compañero que descansa al lado de una luna que reventó le cayeron unas esquirlas, pero ahorita ya está bien", agregó.

En esa misma línea, Sotero descartó que la orquesta recibiera amenazas por parte de extorsionadores. Eso sí, piden a la policía mayores acciones para evitar que los artistas vuelvan a pasar por un hecho similar.

Es importante recordar que este es el segundo atentado que sufre la banda ya que el primero se dio en Lima en el 2025 cuando atacaron el hotel donde se encontraban hospedados.

En resumen, el conductor del bus de Armonía 10 de Walter Lozada aseguró que al momento del atentado, ninguno de los integrantes se encontraba en la unidad por lo que nadie salió herido salvo su compañero que descansaba antes de partir a Lima.