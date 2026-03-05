CONOCIDA cantante de salsa es evacuada de concierto en el Callao: Todo terminó en BALACERA

05/03/2026 / Exitosa Noticias / Policial

Un concierto que prometía ser una fiesta terminó en momentos de miedo. La cantante peruana de salsa Masiel Málaga convocó a sus seguidores a un show gratuito en el Callao, pero la presentación terminó abruptamente luego de que se registraran disparos en medio del público.

La artista había anunciado el evento a través de sus redes sociales, donde invitó a sus seguidores a reunirse para disfrutar de su música en vivo. El encuentro estaba programado por la noche y se realizaría en una calle del distrito de La Perla, en el Callao. La convocatoria generó gran expectativa entre sus fanáticos, quienes acudieron al lugar para verla cantar de cerca.

Sin embargo, el contexto en el que se realizó el espectáculo generó críticas desde el inicio. Lima Metropolitana y el Callao se encuentran bajo estado de emergencia debido al incremento de hechos delictivos, una medida que permite la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía.

A pesar de ello, el evento reunió a decenas de personas en la vía pública.

Un concierto improvisado que reunió a decenas

Testigos contaron que el ambiente al inicio era festivo. La cantante interpretaba algunos de sus temas mientras el público coreaba y grababa con sus celulares.

El concierto había sido planteado como un encuentro cercano con sus seguidores. La propia artista habría invitado a la gente a asistir señalando que quería cantar "en la calle" junto a su banda.

Durante varios minutos, el espectáculo se desarrolló con normalidad. Los asistentes se encontraban muy cerca del escenario improvisado y algunos incluso bailaban alrededor de la artista.

Disparos y tensión en medio del show

En medio de la presentación se escucharon disparos, lo que provocó pánico entre las personas que se encontraban en el lugar. Algunos asistentes empezaron a correr mientras otros buscaban refugio al no entender qué estaba ocurriendo. Miembros del equipo de seguridad detectaron la presencia de un hombre armado dentro de la multitud. Tras los disparos, el concierto fue suspendido de inmediato.

La cantante fue retirada rápidamente del lugar junto a su equipo para evitar cualquier riesgo. La presentación no continuó y los asistentes comenzaron a dispersarse.

Hasta el momento no se ha confirmado de manera oficial si hubo heridos durante el incidente. Otras versiones afirman que el disparo se dio a una cuadra del evento, y que miembros de serenazgo tuvieron que interrumpirlo.

El hecho generó debate en redes sociales, donde algunos usuarios cuestionaron la realización de un evento masivo en una zona que actualmente se encuentra bajo estado de emergencia.

Lo cierto es que lo que comenzó como una noche de música terminó convirtiéndose en un momento de tensión que volvió a poner en discusión la seguridad en las calles del Callao.