Armonía 10 de Walther Lozada rompe su silencio tras atentado que sufrió en Trujillo

19/01/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La madrugada del lunes 19 de enero, la tranquilidad de Trujillo se vio interrumpida por un ataque al bus de la orquesta Armonía 10 de Walther Lozada. Tras el incidente, la agrupación finalmente rompió su silencio para explicar lo ocurrido.

Armonía 10 sufre atentado

Cerca de las 2 de la mañana, el bus de Armonía 10 de Walther Lozada estaba estacionado frente al Monasterio, en El Golf, cuando de pronto se oyó una explosión que asustó a todos los que estaban cerca. La gente no dudó en llamar a la Policía.

A través de sus redes sociales, la agrupación dijo: "La Orquesta Armonía 10 de Walther Lozada informa que fue víctima de un atentado en la ciudad de Trujillo, el cual solo ocasionó daños materiales, sin registrarse heridos ni víctimas humanas ".

El mensaje sirvió para que los seguidores se quedaran tranquilos, pues todos los miembros de Armonía 10 están a salvo pese a la explosión.

Armonía 10 y su llamado al Gobierno

Además de contar que están bien, Armonía 10 de Walther Lozada condenó la violencia y pidió que el Gobierno de José Jerí y a las autoridades hagan algo para frenar la ola de criminalidad.

" Condenamos firmemente estos actos de violencia y hacemos un llamado al Gobierno y a las autoridades para que tomen acciones inmedia tas frente a la creciente inseguridad que afecta a diversos sectores del país", indicó la orquesta en su comunicado.

Finalmente, Armonía 10 quiso agradecer a sus seguidores y colegas por todo el apoyo recibido después del atentado en Trujillo: "Agradecemos las muestras de solidaridad recibidas".

El atentado se suma a otros incidentes previos que la agrupación ha sufrido, generando preocupación en sus seguidores y en el sector musical. A la fecha, no se ha informado de detenidos ni avances concretos en la investigación del caso.

Amenazas previas contra Armonía 10

No es la primera vez que Armonía 10 sufre un incidente así, y sus seguidores están bastante preocupados. Por el momento, no hay detenidos ni noticias sobre cómo avanza el caso.

Según relató Távara, los ataques comenzaron justo después de la muerte de Paul Flores y se intensificaron con amenazas directas, algunas exigiendo dinero y amenazando con más muertes si no se cumplían sus demandas.

Después del atentado en Trujillo, Armonía 10 de Walther Lozada rompió su silencio para informar que, pese a los daños materiales, todos los integrantes están bien y que condena los actos de violencia.