Atentado contra Armonía 10: Detonan artefacto explosivo en bus de la agrupación musical en Trujillo

19/01/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un nuevo atentado contra la agrupación musical Armonía 10 fue perpetrado la madrugada del lunes 19 de enero. Desconocidos detonaron un artefacto explosivo en el bus de la banda de Walther Lozada, en Trujillo.

Nuevo atentado

El hecho ocurrió al rededor de las 2:00 a. m. en los exteriores del local Monasterio, ubicado en la urbanización El Golf, en la ciudad de Trujillo. Según información policial la agrupación se estaba presentando en el centro de recreación nocturno, mientras que la unidad permaneció estacionada en exteriores del lugar.

Al interior del vehículo se encontraban los dos conductores, quienes relataron a Exitosa que la explosión los asustó y generó gran impacto emocional.

"Nosotros los dos conductores hemos estado ahí descansando, porque después de este evento salimos a Lima. Entonces, al escuchar la explosión, que ha sido casi 2:30 de la mañana, ya ellos escuchan, se paraliza todo y nosotros nos hemos bajado", detalló.

La detonación generó alarma entre los vecinos y asistentes del evento, quienes alertaron a las autoridades. Efectivos de la PNP llegaron hasta el lugar para acordonar el área e iniciar las diligencias del caso.

Como resultado de la explosión uno de los conductores resultó con lesiones leves, según detalló el otro conductor que declaró a Exitosa, pues fue afectado por los restos de un vidrio que se destrozó producto de lo sucedido. El hombre se encuentra siendo atendido en un establecimiento médico de la zona y se encuentra estable.

Miembros de orquesta reaccionan

Tras lo sucedido el conductor, a través de la señal de Exitosa, hizo un llamado a las autoridades ante un segundo ataque contra la agrupación musical, en medio de un contexto de criminalidad.

"A la policía que vea lo que está pasando, hay que tratar que se soluciones toda esta delincuencia que hay para que sea un Trujillo mejor. El año pasado en la ciudad de Lima nos balearon y a los amigos de Carlos Miguel, en un evento también balearon a sus músicos, entonces a las autoridades para que vean el solucionar esto que está pasando", expresó.

Por su parte, uno de los miembros de la banda, Anibal Reyes Jorge, a través de su cuenta de Facebook informó de lo sucedido y expresó su malestar.

"Atentaron y destruyeron, nuestro segundo hogar, gracias a Dios los integrantes estamos bien, pero esto es lo que vivimos día a día en nuestro Perú", dice la publicación.

Mientras que la dueña de la agrupación, Bianca Belén, a través de su cuenta de Facebook informó que afortunadamente no hubieron heridos de gravedad por lo ocurrido y recordó los ataques sufridos.

"Gracias a todos por la preocupación, gracias a Dios no hay pérdidas humanas que lamentar, solo nuestro bus, nuestra herramienta de trabajo, el segundo hogar de quienes formamos armonía 10 de Walther Lozada. Solo sé que Dios y mi padre extienden una protección única para todos nosotros. Es el segundo atentado que tenemos, el primero ocurrió en Lima, y hoy en Trujillo, al parecer no estamos seguros en ninguna parte de nuestro país", señaló.

Las reacciones de miembros de la agrupación se dan tras un nuevo atentado contra Armonía 10 de Walther Lozada, en un contexto de criminalidad que se vive en todo el país y contra una banda que ya perdió a uno de sus integrantes.