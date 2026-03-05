Crisis climática: Ejecutivo despliega ayuda humanitaria y maquinaria pesada a Piura tras lluvias

05/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ejecutivo continúa realizando coordinaciones para mitigar los efectos de las lluvias en el norte del país las cuales hasta la fecha han dejado cientos de damnificados. Por ejemplo, en Piura se destinarán un contingente militar, ayuda humanitaria y maquinaria pesada para continuar con los trabajos tras los desastres naturales.

Ejecutivo despliega ayuda humanitaria a Piura

Durante una reunión virtual con el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Wilder Sifuentes, y otras autoridades, la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, indicó que, tras coordinación con el Ministerio de Defensa, un importante contingente militar llegará a la zona en los próximos días con la consigna de ayudar a remover los escombros y otros trabajos que sean necesarios.

Además, el Instituto de Defensa Civil llevará ayuda humanitaria para los damnificados de Piura. En esa misma línea, volquetes y maquinaria pesada también serán enviados para continuar con los trabajos de descolmatación.

"Hemos coordinado con el Ministerio de Defensa el despliegue de personal del Ejército, así como con el Indeci para la entrega de ayuda humanitaria. Se están enviando dos volquetes adicionales a los que ya operan en la zona y dos retroexcavadoras que contribuirán a las labores de remoción de escombros", indicó.

Gobierno garantiza ayuda en todo el norte

Por su parte, el titular de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto, también tomó la palabra durante este encuentro de ministros dejando en claro que el mismo José María Balcázar ha dado la orden de que se haga todo el esfuerzo necesario para mitigar el impacto de los embate climáticos.

"Por encargo de nuestro presidente José Balcázar, desde el primer día que asumimos se nos pidió trabajar de manera articulada, y eso es lo que estamos haciendo. No solo cuentan con un ministro coordinador de la región, sino con toda la disponibilidad del equipo humano y técnico del Gobierno para reducir el impacto de esta emergencia y prepararnos para las próximas semanas", añadió.

Es importante precisar que el titular de Vivienda, Wilder Sifuentes, se encuentra en Máncora realizando las coordinaciones de rigor a raíz de las lluvias que cayeron en la zona desde hace varias semanas y las cuales han afectado a cientos de habitantes.

En resumen, la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, anunció el envío de ayuda humanitaria, maquinaria pesada y un contingente de personal militar para mitigar el impacto de las lluvias en Piura a raíz de El Niño Costero.