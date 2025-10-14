Rosángela Espinoza publica video de "boda" con Patricio Parodi: "Mi sueño se hizo realidad"

14/10/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Rosángela Espinoza no deja de dar qué hablar. Esta vez, la integrante de Esto es guerra compartió en sus redes sociales un video de "boda" con Patricio Parodi que dejó a más de uno con la boca abierta. Los fans, por supuesto, no tardaron en reaccionar.

¿Rosángela y Patricio se casaron?

Rosángela Espinoza volvió a ser tendencia al publicar en su cuenta de TikTok un video donde aparece luciendo un elegante vestido de novia y sonriendo al lado de Patricio Parodi, quien, por su parte, mostraba una expresión seria y misteriosa.

En las imágenes, la modelo se mostraba radiante mientras pronunciaba con emoción que era "la primera dama de Esto es guerra". Pero eso no fue todo...

En la descripción del clip, Rosángela Espinoza etiquetó al 'Pato' Parodi y agregó frases como "Mi sueño hecho realidad", desatando miles de reacciones y comentarios por parte de sus seguidores.

"Harían una bonita pareja", "Los shippeo" o "No lo vi venir", fueron algunos de los mensajes que inundaron el video, que rápidamente superó las cien mil reproducciones en cuestión de horas.

Sin embargo, todo apunta a que solo se trataría de un contenido creado para sus redes sociales, aprovechando la reciente vinculación que Rosángela Espinoza tuvo con el actual presidente del Perú, José Jerí.

Trolean a Rosángela Espinoza en EEG

Hace unos días, Rosángela Espinoza protagonizó un momento incómodo durante la transmisión de Esto es guerra, luego de que saliera a relucir una antigua dedicatoria que le hizo el presidente José Jerí.

Todo comenzó como una broma por parte de Katia Palma hacia Patricio Parodi, pero el juego tomó otro rumbo cuando Rosángela Espinoza comenzó a molestar a su gran amigo y este no dudo en traer a colación la publicación viral con el mandatario, llamándola en tono de burla "la primera dama".

Ante ello, Katia Palma le preguntó a Rosángela Espinoza si la llamaban "primera dama" porque Patricio Parodi es el capitán de los guerreros, y la modelo no dudó en responder que sí. Sin embargo, el 'Pato' la 'choteó' en plena transmisión en vivo, aclarando que ese apodo no tenía nada que ver con él.

Así, Rosángela Espinoza sorprendió a todos al publicar un video de "boda" con Patricio Parodi. El clip, difundido en TikTok, desató una ola de comentarios, bromas y especulaciones entre los fans de Esto es guerra. Finalmente, todo apunta a que solo se trató de un contenido creado para sus redes sociales.