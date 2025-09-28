Periodista de Exitosa fue agredido por un efectivo de la PNP cuando cubría las protestas en Acho

28/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un hecho lamentable sucedió por parte de quienes aseguran cuidar a la ciudadanía. Durante las protestas, que llegaron hasta el Rímac, un periodista de Exitosa fue agredido por un efectivo de la Policía Nacional del Perú (PNP) en el puente peatonal de Acho.

Le dio una patada en la pierna

Según contó Lucciano Tomatis, reportero de esta casa emisora, se encontraba parado en el puente, cuando de pronto varios policías subieron para desalojarlos. En ese momento, uno de ellos se acercó y le propinó una patada en su pierna izquierda.

A pesar de que le mostró sus credenciales periodísticas y el micrófono con el logo de Exitosa, el comunicador siguió siendo empujado por los policías, al punto de sujetarse de los barandales para evitar caer. Agregó que evitó caer sobre una adulta mayor que estaba adelante de él.

"Causa bastante extrañeza que pese a que le mostraba varias veces el micrófono al policía, él igual ha arremetido contra todas las personas que nos encontrábamos ahí. A mí me ha caído una patada en la pierna izquierda y también en la espalda. Ha sido doloroso realmente", manifestó.

🔴🔵#ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | Sin motivo alguno, un efectivo de la PNP agredió físicamente a un periodista de Exitosa que cubría las protestas. El comunicador se encontraba en el puente peatonal de Acho cuando el agente lo pateó.



Previamente, se había comunicado que un agente policial era atendido en una cochera por los vecinos del Rímac, luego de que aparentemente, fue agredido por los manifestantes. Esto no cambió el riguroso accionar de la PNP, que ha vuelto a atentar contra los hombres de prensa.

Manifestación se movilizó a Acho

En el cuarto día de protestas contra la inseguridad y el gobierno de Dina Boluarte, los agentes del orden ganaron terreno e hicieron retroceder a los ciudadanos. Este domingo 28 de setiembre trataron de tomar el Congreso de la República, lo que obligó a la intervención de un contingente en la avenida Abancay.

La estrategia en fila de los efectivos hizo que la manifestación se repliegue hasta el Rímac, cruzando el puente Ricardo Palma. Hasta ese extremo llegó el cordón policial, que tomó su formación a la espera de un eventual enfrentamiento.

Cerca, se encuentra el puente peatonal de Acho, que sirve para cruzar la avenida 9 de octubre. Hasta ahí subieron los efectivos, agrediendo a muchas personas, entre ellas, el periodista de este medio de comunicación

De esta manera, la PNP volvió a hacer uso de su fuerza ilegítima, en esta ocasión, contra un periodista de Exitosa. El hombre de prensa recibió una patada en la pierna y la espalda cuando cubría las marchas que llegaron hasta el Rímac.