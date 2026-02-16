Conductores de empresa 'Pesqueros' llevan 9 días sin salir a trabajar: "No hay seguridad, tenemos familia"

16/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Los trabajadores de la empresa de transportes 'Pesqueros' llevan varios días sin salir a trabajar. Más de 100 unidades de la empresa permanecen inoperativas en su patio de maniobras en Santa Anita ante la crisis de criminalidad en la ciudad y que no deja de cobrar víctimas.

Se cumplirán 10 días de paralización

La empresa de transportes 'Pesqueros' permanece casi 10 días sin ofrecer su servicio pese a que es el medio de sustento económico de muchas familias y en perjuicio de los usuarios que transitan por la ruta de Callao hacia Ate y viceversa.

Tras el asesinato de uno de sus conductores el pasado 7 de febrero, la empresa decidió paralizar sus operaciones por el temor a que más choferes se conviertan en nuevas víctimas. Como se recuerda, un menor de 15 años fue quien asesinó al chofer en plena ruta tras exigir el cobro de cupos a nombre de una banda criminal.

El conductor recibió hasta tres impactos de bala los cuales impactaron en su espalda y le arrebataron la vida en cuestión de minutos. Como medida de protesta, el 100% de los conductores continúan la paralización las operaciones ante el fatídico ataque.

En comunicación con Exitosa, un chofer de la empresa indicó que esta medida de protesta busca que el Gobierno actúe para brindar seguridad al momento de salir a trabajar. "Salimos de la casa y ya se despiden como si nunca vamos a volver", precisó.

Indicó que exigen que se brinde seguridad de forma concreta y célere pues esta paralización no puede extenderse indefinidamente. "No podemos estar mucho tiempo sin trabajar porque nosotros sobrevivimos de esto".

Familias se unieron a protestas de conductores

Este lunes 16 de febrero, los transportistas de 'Pesqueros' paralizaron totalmente su servicio. Ello, como medida de solidaridad tras el reciente asesinato de un conductor de la empresa 'JC Bus' durante la noche de sábado en San Martín de Porres.

Desde su patio de maniobras en Santa Anita, los familiares de los choferes acudieron con pancartas para demostrar su indignación y reclamos. Entre ellos se leen: "No mates a mi papá, lo necesito a mi lado", "Queremos salir a trabajar sin miedo" o "Más seguridad y menos promesas".

Si bien buscan volver a las calles para continuar con su trabajo, los choferes de la empresa de transportes 'Pesqueros' continúan exigiendo que el Gobierno sea firme contra el crimen. Llevan paralizados nueve días como protesta tras el asesinato de uno de sus conductores.