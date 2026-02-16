Pescadores peruanos han advertido sobre embarcaciones chinas en altamar, señala CALAMASUR

16/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el presidente de CALAMASUR, Alfonso Miranda Eyzaguirre, mencionó que pescadores peruanos han advertido sobre la continuidad de una actividad pesquera por parte de embarcaciones chinas en altamar, sin respetar las medidas de control.

Embarcaciones en altamar peruano

En un primer momento, Alfonso Miranda trajo a la memoria la serie de reclamos que se produjeron entre los años 2023 y 2024 porque barcos chinos estaban ingresando a puertos peruanos sin la norma de dispositivos satelitales instalados a bordo lo que "generaba una serie de suspicacias".

En tal sentido, añadió que fueron los mismos pescadores artesanales quienes denunciaban que las flotas chinas ingresaban al dominio marítimo nacional para realizar labores de pesca.

Además, enfatizó que luego de una ardua lucha, con apoyo de la prensa así como de los mismos integrantes del sector pesquero así como de CALAMASUR se logró conseguir que a partir de octubre de 2024 se restableciera este requisito.

Por lo que, según el presidente de CALAMASUR, desde entinces los chinos que solo tenían que instalar el dispositivo anteriormente mencionado para ingresar a puertos peruanos, optaron por irse a Chile y no gastar los 100 dólares que le costaba este dispositivo "con lo que demuestran una falta de transparencia".

"A partir de ahí no ha ingresado ningún barco pesquero chino al territorio peruano y entonces siempre queda la duda de por qué no quisieron hacer esto, por qué prefieren ir a otros puertos. Y algunos pescadores artesanales insisten en la posibilidad de que estuvieran pescando acá", manifestó Alfonso Miranda Eyzaguirre.

China ha superado las 500 mil toneladas de pesca de pota desplazando a Perú

En otro momento, Miranda Eyzaguirre, señaló que, durante los últimos 15 años, China ha superado a Perú en la pesca de pota, llegando a acumular 500 mil toneladas.

"Hace precisamente 15 años China pescaba siquiera cerca de 10 mil toneladas de calamar gigante y Perú era el primer productor mundial de calamares. Sin embargo, hoy día China ya superó las 500 mil toneladas", explicó.

Adicionalmente, refirió que esto desencadena un problema: la saturación del mercado porque indicó que este se encuentra en condiciones de recibir un millón de toneladas al año, a lo mejor tedrá que intervenir 1 millón 700 mil toneladas.

"Los precios se caen al suelo, los pescadores artesanales sufren la caída de los precios y la flota subsidiada china no tiene inconveniente proque ellos si pueden matener esos precios bajos", precisó.

