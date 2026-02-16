Óscar Arriola denuncia que se tergiversan cifras sobre la lucha de la PNP contra la inseguridad: "Vamos a seguir adelante"

16/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El comandante general de la PNP, Óscar Arriola, se pronunció sobre la paralización de labores de parte de conductores de 'El Rápido' y otras empresas. Al respecto, indicó que se debe mantener una unión ante la situación que se vive en torno a la ola de inseguridad ciudadana; además, cuestionó que se tergiversen cifras de la lucha contra el crimen.

PNP toma acciones contra inseguridad

Mediante declaraciones a la prensa, Arriola indicó que desde la Policía Nacional del Perú (PNP) se están haciendo "todos los esfuerzos" diariamente para tratar de mejorar la situación actual. Además, destacó las capturas que se vienen reportando de parte de las autoridades contra criminales.

Es así que, Arriola fue consultado sobre las acciones que se están tomando desde la PNP para combatir la inseguridad ciudadana; ello en el marco de la reciente paralización de labores por parte de varias empresas de transporte urbano, la cual se realizó de manera sorpresiva este lunes 16 de febrero.

Sobre ello, indicó que se están tomando diversas estrategias; sin embargo, señaló que no existe posibilidad de que se tenga a un efectivo policial en cada bus de transporte. Además, Arriola resaltó que las etapas de prevención e inteligencia son reforzadas.

"Todos tenemos que estar juntos acá, recordemos que estos momentos no son gratos, nosotros estamos sosteniendo unas cifras que están ahí, hay alguien que sale y tergiversa y bueno tendrán sus propias intenciones pero vamos a seguir para adelante", dijo a los medios de comunicación, este lunes 16 de febrero.

Sobre infracción a buses de 'El Rápido'

Cabe mencionar que, sobre la infracción que se ha impuesto a los buses de 'El Rápido' durante la paralización de sus labores en la Panamericana Norte en San Martín de Porres (SMP), Arriola indicó que esta sanción ha sido dispuesta por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). "Nosotros cumplir la ley", precisó.

Sobre detención de conductor durante protesta

En otro momento, Arriola fue consultado sobre la detención de un conductor de 'El Rápido' durante horas de la mañana, cuando se realizaba la movilización de transportistas como protesta ante los actos de criminalidad en zonas de la capital.

"Solamente está intervenido en tanto esto y definitivamente ya con el Ministerio Público se evaluarán las cosas, en tanto este resultado no está detenido", detalló el comandante general.

De esta manera, el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, brindó declaraciones a los medios sobre la situación de la movilización de buses en SMP; ello luego de que en un primer momento, no quiso declarar para nuestro medio.