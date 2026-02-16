Dirigente transportista exige la destitución del Cnel. Montúfar por detener a un conductor de 'El Rápido'

16/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el presidente de la Asociación Metropolitana de Empresas de Transporte Urbano, Manuel O'Diana Quiroz, exigió la destitución del coronel de la Policía Nacional del Perú Juan Carlos Montúfar por detener a un conductor de la compañía 'El Rápido'.

Lo denunciarán

El Grupo El Rápido anunció la paralización de sus servicios este lunes 16 de febrero tras el asesinato de un chofer de la empresa JC Bus, que trabaja para el conglomerado. Por ello, una caravana de conductores se movilizaron con sus unidades hacia el Congreso por la Panamericana Norte.

En su camino se detuvieron por San Martín de Porres, en eso un contingente policial llegó liderado por el coronel Montúfar, quien personalmente intervino a uno de los choferes de la empresa en medio de la media de solidaridad.

"Lo que ha generado este accionar del coronel Montúfar y de todo este contingente, es una indignación total en el transporte. Hoy en la tarde nos estamos reuniendo todos los dirigentes de transporte para protestar en conjunto y para paralizar la ciudad en protesta", expresó.

Según detalló, entre sus exigencias está la destitución de Montúfar por el "abuso flagrante" de detener a un conductor que se movilizaba pacíficamente. y cuestionó el actuar de la PNP.

"No nos podemos callar ante un abuso de autoridad tan aberrante, tan abusivo, tan indignante. ¿A quién vamos a acudir? Si nos atacan los extorsionadores, nos matan a nuestros conductores, nos exigen dinero y la única institución que nos puede ayudar es la PNP. ¿Ahora resulta que la policía nos termina deteniendo por protestar? Exigimos al comandante general de la PNP la destitución inmediata del coronel Montúfar", indicó.

En ese sentido informó que el coronel deberá demostrar que el conductor intervenido estaba bloqueando la vía, pues "lo vamos a emplazar judicialmente".

Transportistas convocarán un paro general

el presidente de la Coordinadora de Transporte Urbano de Lima y Callao. En diálogo con Exitosa, Héctor Vargas dejó en claro que se viene coordinando con los demás gremios del sector para volver a paralizar sus labores ante los constantes ataques armados que sufren.

"Nos estamos reuniendo con las empresas de la coordinadora y también de otros gremios porque vamos a convocar a una paralización general, ojalá sea contundente, para luchar no solo por el derecho a la vida, sino para que estos señores se vayan. Todos han fracaso y en lugar e hacerlo bien, se están comportando de esta manera", añadió.

