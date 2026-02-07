Chofer de la empresa de Transportes Pesqueros fue asesinado por sicarios en plena ruta en Santa Anita

07/02/2026 / Exitosa Noticias / Policial

Un nuevo atentado contra el transporte público se registró sobre la tarde de este sábado 7 de febrero en Santa Anita. Esta vez, un bus de la empresa Pesqueros fue atacado a balazos en el cruce del pasaje Lobatón con la avenida Túpac Amaru dejando como saldo la muerte del chofer.

Nuevo atentado contra el transporte en Santa Anita

De acuerdo a los primeros reportes, un sujeto interceptó esta unidad a pie realizando una ráfaga de disparos sin reparo alguno alcanzando el cuerpo del piloto hasta en tres oportunidades. Los proyectiles impactaron en su espalda los cuales le quitaron la vida en cuestión de minutos.

Exitosa llegó hasta este punto en Santa Anita para conocer mayores detalles de este nuevo atentado al transporte público. Nuestro medio pudo comprobar gracias a la versión de testigos, que el gatillero se hizo pasar como falso pasajero para que el bus logre detenerse a la altura del pasaje Lobatón.

En ese momento, disparó y luego se habría despedido de la víctima para huir raudamente a bordo de un auto blanco. Vecinos y ciudadanos que presenciaron el ataque, llevaron al conductor identificado como Bonet Miraval Camones de 31 años al hospital Hipólito Unanue.

Lamentablemente, el personal médico solo certificó su muerte a las 4:57 de la tarde. El conductor se encontraba en ruta hacia Vitarte cuando fue interceptado por este sicario. Ahora, agentes de la Policía Nacional del Perú se hicieron presentes en la escena cercándola de manera inmediata.

A su vez, personal de criminalística del Ministerio Público también inició con las pesquisas de rigor para conocer algún indició del responsable de este crimen el cual vuelve a enlutar las pistas de nuestro país.

Se habían reunido con Víctor Revoredo

Nuestro medio también pudo conocer que la empresa de Transportes Pesqueros había recibido amenazas de una banda criminal desde hace 20 días. Estos mensajes extorsionadores les exigían el pago de 25 mil soles como cuota inicial para no atentar contra sus vidas.

Luego de poner la denuncia, los representantes, conductores y cobradores se reunieron con el jefe de la Dirincri Víctor Revoredo quien les aseguró que no pasaría nada ya que ellos se encontraban trabajando para capturar a estos criminales.

Justamente, un compañero de la víctima conversó con Exitosa para alzar su voz de protesta y exigir que las autoridades tomen acciones de urgencia para evitar así más asesinatos en las pistas.

