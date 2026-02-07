Miguel Trauco: Revelaron que Alianza Lima le habría pagado una jugosa suma para rescindir contrato

07/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima quiere dejar atrás el escándalo legal y de indisciplina en el que se vio envuelto en las últimas semanas luego que tres de sus jugadores estuvieran involucrados en una grave denuncia. Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco fueron acusados de abuso sexual por parte de una joven argentina de solo 22 años.

Alianza Lima pagó jugosa suma para rescindir a Miguel Trauco

Para comenzar a cerrar este tema, Alianza Lima emitió un comunicado este último viernes 6 de febrero donde anunciaba la salida de Sergio Peña y Miguel Trauco. Con ello, solo quedaría definir la situación de uno de los involucrados para pasar la página respecto a este engorroso escándalo.

Horas después, el periodista Gerson Cuba de Ovación reveló que el club blanquiazul tuvo que desembolsar una importante cifra de dinero para finiquitar anticipadamente el contrato del lateral.

Según precisó, el mundialista con la Selección Peruana habrían renunciado a un 60 % de la remuneración que percibe por todo lo que resta de su vinculo contractual. Es decir, y de acuerdo a lo difundido anteriormente, el defensor recibió un aproximado de 160 mil dólares.

"Tengo entendido que Sergio Peña se va sin recibir ni un sol, ha rescindido por completo. En el caso de Miguel Trauco, ha resignado el 60 % de su sueldo, con eso se acabó la situación", reveló en un programa digital.

Miguel Trauco tendría las horas contadas en Alianza Lima.

Es importante precisar que el hombre de prensa también indicó que Sergio Peña se desvinculó del club aliancista sin haber recibido ningún solo gol.

¿Y Carlos Zambrano?

La situación de Carlos Zambrano parece estancarse de acuerdo a lo que se indicó en las últimas horas. Mientras Sergio Peña y Miguel Trauco ya finalizaron sus contratos con Alianza Lima, el 'León' estaría poniendo trabas para que su caso no termina de la misma manera.

Tras haber sido separado del plantel y de escuchar sus respectivos descargos, el club comenzó el proceso de desvinculación el cual se estaría demorando más de la cuenta en el caso del 'Kaiser'. De acuerdo a la información, el central estaría exigiendo la totalidad de lo que resta de su contrato para estampar su firma lo cual no estaría siendo aceptado por la institución.

En resumen, Alianza Lima habría pagado una fuerte suma de dinero para rescindir el contrato de Miguel Trauco tras la grave acusación en su contra. Según se conoció, fueron aproximadamente 160 mil dólares los que recibió el lateral.