¿Confirman FERIADO o día NO laborable el 17 y 18 de enero por el Aniversario de Lima? Esto se sabe

14/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Lima está de fiesta: La capital del país celebrará su 491.º aniversario; por ello, en medio de esta festividad, muchos se preguntan si ese día y previo a ello, el sábado 17, serán días no laborables o considerados feriados por ese evento. ¿Qué dice la normativa peruana?

Lima celebrará su 491.º aniversario

El Centro Histórico de Lima ofrecerá una variada programación para disfrutar en familia o con amigos. ¿El motivo? Nada más ni nada menos que para celebrar su aniversario este 2026. Las celebraciones incluirán una variedad de eventos culturales y artísticos que se llevarán a cabo en distintos lugares emblemáticos de la capital.

Las plazas, calles y espacios históricos se convertirán este fin de semana en puntos de encuentro donde se resalte la identidad, la historia y la diversidad que caracterizan a la 'Ciudad de los Reyes'. En el marco de esta celebración surge una interrogante en la ciudadanía: ¿el 17 y 18 de enero son considerados feriados o días no laborables?

¿17 y 18 enero, feriado o día no laborable?

Pues bien, de acuerdo a la normativa vigente, que se publica en el Diario Oficial El Peruano, pese a que la capital del Perú celebra esta efeméride con actividades culturales, artísticas y protocolares por todo lo alto, no se evidencia que el 17 y 18 de enero sean declarados como días de asueto a nivel nacional.

Así que recuerda que en ambas fechas deberás desarrollar con total normalidad tus actividades y jornadas laborales habituales.

Feriados nacionales del 2026

Pero no te preocupes, ya que el Gobierno reveló cuáles son los feriados nacionales del 2026 que restan para que puedas tomar un breve descanso y alejarte de la rutina laboral. Esta es la lista completa, según El Peruano:

Abril 2026

Jueves 2 de abril: Jueves Santo.

Viernes 3 de abril: Viernes Santo.

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo.

Domingo 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera.

Lunes 29 de junio: San Pedro y San Pablo.

Jueves 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú.

Martes 28 de julio: Fiestas Patrias.

Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias.

Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín.

Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima.

Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos.

Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos.

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

De esta manera, se confirmó que este 17 y 18 de enero no serán feriados ni días no laborables a nivel nacional por el aniversario de Lima.