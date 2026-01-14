¡En menos de 10 horas! Nuevo SISMO remece Chimbote HOY, 14 de enero: AQUÍ todos los detalles

14/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 14/01/2026
¡Perú no deja de temblar! Un nuevo sismo, en menos de 10 horas, sacudió Chimbote en la mañana de este jueves, 14 de enero. Conoce cuál fue la magnitud y el epicentro de este último movimiento telúrico en el país, según el Instituto Geofísico del Perú (IGP).
Sismo sacude Chimbote hoy, jueves 14 de enero
Como se sabe, una actividad sísmica se produjo durante esta madrugada a 63 kilómetros al suroeste de Chimbote, Santa, en Áncash, con una magnitud de 4.0 y profundidad de 48 kilómetros.
Sin embargo, mientras todos consideraban que la tierra se mantendría en calma, una nueva alerta se reportó al norte del país. Pues bien, recordemos que Perú está ubicado en el "Cinturón de Fuego del Océano Pacífico", una zona de alta actividad sísmica y volcánica, lo que ocasiona que los temblores sean recurrentes.
En ese marco, de acuerdo al Centro Sismológico Nacional del IGP, el segundo sismo se dio al promediar las 10:57 a.m. de este miércoles con una magnitud de 3.6 a 74 kilómetros al oeste de Chimbote.