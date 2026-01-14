¡Hasta 10 horas sin servicio! Corte de AGUA este jueves, 15 de enero: Lista de distritos afectados

14/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡A llenar los baldes desde ya! El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) reveló que tiene corte de agua programado para la jornada de este jueves, 15 de enero. Conoce qué distritos de la capital se verán afectados.

¿Por qué será el corte de agua en Lima?

La empresa estatal de Sedapal reportó, a través de sus plataformas oficiales, que interrumpirá el servicio de agua potable en Lima Metropolitana este jueves por acciones que ejecutarán con el objetivo de seguir garantizando la calidad del recurso hídrico que se distribuye a miles de hogares.

Entre las labores a realizar está el mantenimiento de las redes, ejecución de empalmes y limpieza de reservorios. En ese marco, exhorta a los usuarios a tomar sus precauciones en lo que dure el corte de agua.

Sin agua en La Molina

Áreas afectadas: Urb. Las Lomas de La Molina Vieja 2da etapa, Conjunto Resid. La Alameda 2da etapa.

Urb. Las Lomas de La Molina Vieja 2da etapa, Conjunto Resid. La Alameda 2da etapa. Horario de corte: Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.

Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. Motivo de suspensión: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 199.

Interrupción del servicio en Jesús María

Horario de corte: Desde las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m.

Desde las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. Áreas afectadas: Urb. Fundo Oyague. Cuadrante: Av. Brasil, Av. 28 de Julio, Av. República de Chile, Jr. Larrabure, Av. Salaverry, Jr. Talara. Jr. Lloque Yupanqui, Campo de Marte.

Urb. Fundo Oyague. Cuadrante: Av. Brasil, Av. 28 de Julio, Av. República de Chile, Jr. Larrabure, Av. Salaverry, Jr. Talara. Jr. Lloque Yupanqui, Campo de Marte. Motivo: Empalme de tubería.

Empalme de tubería. Sector 25.

Corte en Villa María del Triunfo

Horario de corte: Desde las 11:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.

Desde las 11:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. Áreas afectadas: Habilitaciones del sector 308 Sub-Sector 308-05 / RRP5 - Candelaria I, A.H. Las Antillas. Cuadrante: Calle S/N, pasaje Cusco, Prolongación José C. Mariátegui, Av. Cerro Verde. Habilitaciones del sector 308 Sub-Sector 308-11 / R-Paraíso Alto, Nuevo Paraíso y Proyecto Integral Sector Nuevo Paraíso. Cuadrante: Calle Uno, Calle Las Garzas, Av. Paraíso, calle Los Cipreses, Calle Jhon F. Kennedy, Calle Los Jazmines.

Habilitaciones del sector 308 Sub-Sector 308-05 / RRP5 - Candelaria I, A.H. Las Antillas. Cuadrante: Calle S/N, pasaje Cusco, Prolongación José C. Mariátegui, Av. Cerro Verde. Habilitaciones del sector 308 Sub-Sector 308-11 / R-Paraíso Alto, Nuevo Paraíso y Proyecto Integral Sector Nuevo Paraíso. Cuadrante: Calle Uno, Calle Las Garzas, Av. Paraíso, calle Los Cipreses, Calle Jhon F. Kennedy, Calle Los Jazmines. Motivo: Ejecución de empalmes.

Ejecución de empalmes. Sector 308.

Además, Sedapal informó que el corte del servicio en VMT será en Nuevo Horizonte, Belaúnde Terry zona San Gabriel, Criadores de Porcinos, Cerro Verde, Sr. Ascensión de Cachuy, Antillas zona José C. Mariátegui -308-5. Cuadrante: Calle S/N, pasaje Cusco, Prolong. José C. Mariátegui, Av. Cerro Verde.

Nueva Generación, Ángeles del Paraíso, Quebrada Alta, Paraíso Alto, 13 de Junio, Mirador Paraíso, Virgen del Chapi, Jardines del Paraíso, Virgen de las Mercedes, Nuevo Paraíso-308-11. Cuadrante: Ca. Uno, Ca. Las Garzas, Av. Paraíso, Ca. Los Cipreses, Ca. J.F. Kennedy, Ca. Los Jazmines.

Sin servicio temporal en Ate

Horario de corte: Desde las 1:00 p.m. hasta las 11:50 p.m.

Desde las 1:00 p.m. hasta las 11:50 p.m. Áreas afectadas: A.H. Huaycán zona S, UCV 211, 212, 213, 213B, Ampliación de la Asoc. Cerro de la Libertad, Asoc. Productores 22 de Abril, UCV 217 Nuevo Horizonte, UCV 217, 219A Nueva Esperanza.

A.H. Huaycán zona S, UCV 211, 212, 213, 213B, Ampliación de la Asoc. Cerro de la Libertad, Asoc. Productores 22 de Abril, UCV 217 Nuevo Horizonte, UCV 217, 219A Nueva Esperanza. Motivo: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 151.

Así que no olvides juntar agua desde ya ante el anuncio de Sedapal, en redes sociales, de que tiene programados cortes del servicio este jueves, 15 de enero, en distritos de Lima Metropolitana.