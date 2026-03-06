Transportistas de carga pesada advierten: "Si no hay reunión hasta el fin de semana nos vamos a paro nacional"

06/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el presidente del gremio de Transportistas Unidos de Carga Pesada del Perú, Iván Valencia, indicó que el rubro aún evalúa realizar un paro a nivel nacional ante la crisis del combustible, están esperando una reunión con el gobierno para tomar una decisión.

En contra de venta de Petroperú

Ante el desabastecimiento de GNV y la creación de un comité de crisis para atender esta emergencia de energía, en entrevista con Katyuska Torres para Exitosa Te Escucha, Valencia reveló que su sector no ha sido invitado a esta reunión pese a también ser afectados.

"Estamos esperando el llamamiento. Hago un llamado público al Ministerio de Transportes, al gobierno central, al nuevo presidente de la República que ha entrado, porque lastimosamente teníamos una comunicación muy buena con el presidente Jerí", exhortó.

En ese sentido denunció que el Ejecutivo dejó de pagar la franja estabilizadora, encargada de equilibrar el precio de los combustibles para que no afecten a los transportistas y demás sectores. Ante ello, aseguró que de no recibir atención del gobierno realizarán un paro.

"El paro va a ser a nivel nacional mas con el problema que hay con Petroperú, peor todavía. Ojo con todo lo que está pasando, no quieran vender Petroperú porque los transportistas vamos a ir en apoyo a la empresa nacional, porque es la única empresa que puede proteger que no haya un incremento desmesurado. (...) Si no hay una reunión hasta el fin de semana nos vamos a un paro nacional", envió mensaje al gobierno.

¿Cuáles son las razones?

El presidente de Gremios de Carga Pesada del Perú, Marlon Milla, explicó las razones por las que se podría registrar una paralización en el sector en las siguientes dos semanas.

"Son cuatro factores importantes acá, el alza del combustible, vías deshechas, concesionarios de los peajes, el abuso total y tenemos la inseguridad en el transporte", explicó Milla.

Es debido a ello que explicó que ya se está comenzando a tomar medidas, informar a las bases a nivel nacional de la necesidad de tomar una decisión para que el gobierno atienda sus pedidos.

"Estamos en plenas conversaciones, pero como siempre hemos actuado, estamos en modo de diálogo, pero si el gobierno nos cierra las puertas del diálogo, lamentablemente el Perú tendrá que parar. Estamos esperando un par de semanas, nosotros debemos esta ya en el pleno nacional y ahí sale la decisión del paro (...) general es indefinido y nacional", reveló.

El presidente del gremio de Transportistas Unidos de Carga Pesada del Perú, Iván Valencia, advirtió que si no logran una reunión con el gobierno para discutir los problemas del sector realizarán un paro nacional.